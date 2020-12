Guerrero.– A principios de la próxima semana se despejará la duda sobre quién queda como candidato de Morena a gobernador de Guerrero, lo más probable, como indican varios sondeos previos, es que el partido de Andrés Manuel López Obrador opte por el exsuperdelegado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien ganará por default, dado que su principal contendientes, el senador Félix Salgado es políticamente impresentable.

La famosa encuesta que según realiza este fin de semana la comisión nacional de elecciones de ese partido, dejó fuera a la mayoría de los oportunistas que se anotaron solo para ver qué sacaban.

No fueron tomados en cuenta Marcial Rodríguez, por corrupto y difamador, tampoco Rubén Cayetano, por solapador del gobernador priista Astudillo y calumniador; menos el diputado local Arturo Martínez por despojador de terrenos; Beatriz Mojica por no ser de Morena; la senadora Nestora por gustarle mucho las armas; Alberto López Rosas por falta de compromisos; Antonio Helguera por cumplir con todo pero empezar tarde; y así la lista negra.

En resumen, los que sí fueron medidos y eso de medidos está por verse, fueron Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo, el orden de estos nombres es el mismo de la gráfica final, es decir, así queda la lista ganadora.

Entonces, el resultado es más que obvio, pues de acuerdo a un sondeo realizado el fin de semana pasado por Bajo Palabra, los que han sido exalcaldes de Acapulco tienen muy mala opinión de los ciudadanos. No hay duda de que son muy conocidos, pero por sinvergüenzas, corruptos o por incumplirle a los ciudadanos. En la lista de la famosa encuesta había tres exalcaldes, y los tres con muy mala opinión.

Entonces, si lo que Morena busca es promover una imagen de integridad, es obvio que en esta encuesta realizada la honestidad sí cuenta, como bien lo dijo alguna vez el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán.

Si alguien se pregunta por qué Adela Román no queda como candidata, la respuesta es obvia, tiene mucho rechazo ciudadano por la percepción de corrupción que tiene la gente de su gobierno. En su caso, le invirtieron mucho dinero público en promocionarla como imagen, entregando dádivas, pero no trabajaron en hacer realidad la imagen. Eso requiere creatividad, talento y conocimiento que no lo tienen sus rencorosos asesores.

Luis Walton, lo mismo, se ganó a pulso el rechazo de los acapulqueños. De igual modo, sus ayudantes trataron de construirle una imagen, meterlo con calzador a una contienda donde nadie lo invitó. La imagen que Walton se imagina de sí mismo no tiene agarradera en lo real. El rechazo que sufrió es por la pésima impresión que los ciudadanos tienen de su forma de ser, además porque odia los pantalones de mezclilla.

Del tercer aspirante, pues no hay mucho que decir: a Félix lo liquidó su propia fama fundada en sus excesos. El cinismo con el que se comportó en estos días, pese a una acusación real en su contra que no quiso responder en su momento, lo sacó de la contienda. El caso de Félix deja una profunda lección de moralidad social y de la parcialidad en la justicia. También abre un debate sobre la manipulación de la llamada ‘conciencia’ feminista en asuntos de este tipo.

Finalmente, el caso de Pablo Amílcar, es la aplicación del nuevo paradigma político, donde la regla de que el más popular gana ya no existe más. Gana el que construye una imagen de honestidad, una imagen de que no es más de lo mismo, una imagen que además debe estar anclada en al menos algunos puntos de lo real.

Pero Pablo Amílcar tampoco debe creerse mucho que por haber superado a Félix en una medición es mejor que el tristemente “Toro”, ahora con cerca. Hay muchas cosas que debe trabajar en su persona y en su conducta que no cuadran y que tarde o temprano van a erupcionar como los barros de la cara. La plebe es ingrata, dice Nietzsche.

Haber superado un obstáculo no es ganar la guerra, la verdadera batalla es contra uno mismo. Contra una cultura política torcida heredada, contra la simulación, contra la tendencia a inventarse narrativas fantasiosas para justificar su estar en el mundo, en lo político y lo social.

Contra la tendencia a saquear los álbumes familiares para posicionarse en un mundo donde la propia imagen no es gran cosa. La lucha es contra uno mismo, contra los viejos hábitos políticos y culturales, contra el nepotismo, el amiguismo y la ingratitud. Hay un camino largo todavía, donde la honestidad sí cuenta.

El mensaje que deja este ejercicio de selección de candidato a gobernador para los que tardan mucho en entender las cosas y las señales de la política, es que ya no es lo mismo. En la selección de los candidatos a alcaldes y diputados, el valor más importante será la honestidad, la congruencia, a ver cuántos pueden aprobar eso.

