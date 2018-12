Lubricante vaginal hecho de cannabis estará a la venta en Mexico

México.-Al arrancar 2019, los mexicanos tendremos en los anaqueles no solo bebidas energéticas, cápsulas, gomitas y bálsamos elaborados con extractos de cannabis sativa, sino también el poderoso aceite para masaje íntimo Foria.

El producto ya se vende en Estados Unidos y Canadá, donde cientos de mujeres celebran las propiedades afrodisíacas del cáñamo, el cual en sinergia con otras plantas y aceites aromáticos —dicen— intensifica el placer, “al tiempo que disminuye la tensión, malestar y sequedad”.

Kate, una modelo colombiana que radica en México, conoció el famoso lubricante hace un año, al encontrarse de viaje por California, y se animó a romper el tabú en torno al sexo, el placer y el cannabidiol (CBD), sustancia que posee un amplio potencial terapéutico y que no es psicoactivo, como el THC. “Me encantó, siento que tienes una relación mucho mejor cuando lo estás usando, llegas al orgasmo mucho más fácil, no sé, me encanta.