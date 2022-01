Trendy.- El actor Luis Gerardo Méndez recordó la muerte de su padre a consecuencia del COVID-19 y exhortó a las personas a vacunarse.

En redes sociales publicó una selfie de la noche en que le informaron que intubarían a su padre, el médico Luis Gerardo Hernández Ayala.

El actor recordó que su padre murió tres semanas después de ser intubado, en marzo de 2021. Lamentó que su padre no haya alcanzado la vacuna contra COVID-19.

Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20 por ciento de probabilidades de salir adelante. En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. (Abro hilo…)

Cuando su papá murió el actor recriminó que no lo hayan vacunado pese a ser médico y atender a pacientes de COVID-19. Añadió que tenía 65 años y que era diabético e hipertenso.

Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya”, dijo en su más reciente publicación.

Ahora, con la expansión de la variante ómicron, Méndez advirtió que como se ha visto en otros países “esta será la ola más grande de contagios”.

Esta variante contagiará a cientos de miles más en el país y tristemente habrá más muertes”, apuntó.

Por ello, llamó a las personas a vacunarse y aplicarse la dosis de refuerzo. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todxs.”

