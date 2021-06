México.- El ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, anunció hoy que impugnará la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo inhabilita como funcionario público por diez años.

En una carta abierta que difundió en su cuenta de Twitter, Videgaray dijo que las cuentas bancarias a las que se refiere la sanción de la SFP, en realidad son tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor al momento de las declaraciones patrimoniales

Precisó que la existencia de esas tarjetas sí están mencionadas en sus declaraciones, que por lo tanto son veraces.

Añadió que la propia SFP reconoció que el ex funcionario no obtuvo “lucro o beneficio” de la supuesta omisión y que no hubo daño o perjuicio económico.

Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021

No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado)”, expuso.

Finalmente, Luis Videgaray señaló que la propia Función Pública reconoció en el oficio en el que se le informó de la resolución que no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, y que no se generó ningún daño o perjuicio económico.