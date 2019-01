‘Luisito Comunica’ busca gubernatura interina de Puebla

Puebla.- El youtuber “Luisito Comunica” se sumó a la lista de perfiles que están en proceso de evaluación para la gubernatura interina de Puebla. Hasta el momento suman 18 aspirantes que formalizaron su intención ante el Congreso del Estado.

Luis Arturo Villar Sudek mejor conocido como “Luisito Comunica” también busca ser considerado por los legisladores locales dentro de este proceso de designación del mandatario interino.

Luisito es poblano de nacimiento y realizó sus estudios en el Instituto Oriente y la licenciatura de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Pero… no tiene 35 años de edad que es requisito para ser gobernador del Estado.

Los primeros aspirantes son el ex candidato a la gubernatura Abraham Quiroz Palacios, la ex abanderada a la alcaldía, Ana Paola Migoya Velázquez, el ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), José Marún Doger y Corte.

Otros nombres que se han sumado oficialmente son Norberto Amaya Aquino, coordinador nacional de la asociación Proyecto Nacional Ciudadano (PNC), José Hipólito Sánchez Hernández y María Isabel Lugo Chávez.

También el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, el ex magistrado, Guillermo Pacheco Pulido, el ex alcalde de Puebla, Gabriel María Hinojosa Rivero así como la regidora del ayuntamiento, María Rosa Márquez Cabrera.

Los ex aspirantes a candidatos independientes al gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez y Ricardo Villa Escalera así como Humberto Morales Moreno, Marcia Luz García Fernández de Lara García y Felipe Soriano Sánchez.