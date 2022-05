Trendy.- La controversia entre los influencers Luisito Comunica y Lele Pons no culmina, pues recientemente el youtuber mexicano respondió a la venezolana asegurándole que “no tira hate” pues a él “no es así”.

Y es que todo inició cuando en una entrevista el poblano contó que cuando se acercó por primera vez hacia la intérprete Se te nota, ella le dijo que no sabía hablar español. Esta situación fue extraña para Luisito ya que él tenía en mente que Lele carga con descendencia venezolanas.

“En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalmente hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo, ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice ‘Sorry I don´t speak spanish’ y siguió en su teléfono”, contó el influencer mexicano.

Tiempo después, cuando el “boom latino” de los creadores de contenido surgió en Estados Unidos, Lele Pons comenzó a presumir en redes sociales su genética venezolana, lo que sorprendió a Luisito Comunica al recordar esa experiencia con la joven.

“Esta tremenda es latina cuando le conviene”, narró el youtuber oriundo de Puebla, México.

Tras ello, la también cantante rompió el silencio y se dijo sorprendida ante las palabras de Luisito, ya que, según sus comentarios, “no se conocen” y tienen varios amigos en común.

“No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito, lo admiraba”, comentó Lele ante la cámara de La Divaza y La Jose.

Posteriormente, la venezolana mostró algunos mensajes de disculpas que el influencer mexicano le había enviado después de sus declaraciones: “Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista”, decían los mensajes que mostró Pons.

Por ello, la creadora de contenido mencionó que “es horrible” que un hombre se aproveche de su posición de poder detrás de un micrófono y hable de una mujer únicamente para hacerse pasar por “gracioso”.

“Para mí, un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible… porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”, destacó la venezolana.

Tras las palabras de Lele Pons, el poblano indicó que la anécdota que contó estaba sacada de contexto, pues él no narró dicha historia con intenciones de atacar directamente a la venezolana.

“Incluso dije ahí mismo porque sabía que podía pasar, que no quería que se hiciera chisme, lo estábamos contando como una compilación de historias chistosas pero obviamente la gente corta el cacho que sirva para el chisme porque les gusta, pero no, de verdad yo no tiro hate, yo no soy así, no me gusta que piensen eso de mí, y la mejor vibra para Lele, mis respetos para todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y bueno que ahí quede”, apuntó el poblano en su cuenta de Instagram.

Fuente: Infobae