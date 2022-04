Trendy.- Las nuevas generaciones de familiares de grandes artistas mexicanos siguen creciendo y dando nuevos rostros en el mundo del espectáculo. Por ello una nueva voz se ha unido al regional mexicano bajo la bendición de uno de los apellidos más populares y reconocidos a nivel mundial: Lupita, nieta de Pedro Infante, recientemente estrenó canción y gracias a su gran talento y voz podría cumplir uno de sus más grandes sueños, colaborar con Ángela Aguilar.

Guadalupe Infante Esparza es la hija de Marisol Esparza y Pedro Infante Jr., hijo del icónico Pedro Infante, pero a pesar de no ser mexicana de nacimiento, la música originaria de la tierra Azteca corre por su venas con un gran talento que rápidamente ha cautivado en redes sociales al grado de que las televisoras mexicanas no han dudado en darle sus espacios para promocionar su último sencillo, Hazme Tuya, abriendo una petición pública para unir los apellidos Aguilar e Infante.

“Una oportunidad así, de unir los apellidos con fuerza femenina, estaría muy padre. Pues obviamente ella pues tendría que gustarle la idea, no nada más yo que pues sueñe con eso pero claro que sí me encantaría la oportunidad de colaborar con la dinastía Aguilar”, agregó ante las cámaras del matutino de fin de semana de TV Azteca, Venga La Alegría.

Rápidamente en redes sociales sus declaraciones han causado un gran eco pues las talentosas chicas tienen un respaldo en el mundo del entretenimiento, gracias al talento que sus antecesores consiguieron durante muchos años, por lo que la unión femenina en el regional mexicano parece ser una de las ideas que más les ha gustado a los seguidores de la hija de Pepe Aguilar.

“Se imaginan lo que puede resultar de la unión de estas dos hermosas mujeres, de verdad sería algo muy loco”. “El talento de verdad que sí corre por las venas y es de familia, no solo son guapas si no que cantan increíble”. “Los apellidos que tienen estas dos niñas son de otro nivel y es más que claro que nuestra querida Ángela va a decir que sí porque no todos los días se puede colaborar con la nieta de Pedro Infante”. “Yo pensaba que esta chica era actriz como su abuelo, pero aún así canta como un ángel, ojalá que Ángela sí se anime porque esto podría ser una de las mejores cosa que le pueda pasar al regional mexicano”, escribieron en Twitter.

Pedro Infante y el narcotráfico

A casi 65 años de la muerte de Pedro Infante, uno de los nietos del ídolo de Guamúchil aseguró que su abuelo no murió en el avionazo de 1957, sino que habría sido apresado por sus supuestos vínculos con el narco.

“Lo metieron al narcotráfico, lo metieron a cosas ilícitas. Lamentablemente, cuando él descubre todo eso, él quiso salirse de ese ambiente, de ese círculo y le dijeron: ‘Pedro, aquí nada más hay dos salidas, muerte o cárcel’, y provocaron el complot y conspiración de 1957″, agregó en entrevista con el youtuber Gusgri.

Ahí también mencionó que, supuestamente, las personas con las que estaba trabajando su abuelo habrían logrado poner en el avión donde voló en abril de 1957 Pedro, a una persona que suplantara su identidad, preparándolo para que cumpliera con las características que buscarían el cuerpo del sinaloense cuando se estrellara en Mérida.

Ahora Lupita Infante salió en defensa de su familia y desmintió las acusaciones de quien es su primo: “Esto lo hemos visto mucho así como con Jenni Rivera, con Juan Gabriel […] no los quieren dejar ir. No conozco a César pero pues a la gente le gusta inventar cosas, no sé si tal vez él se lo crea”, agregó para TV Azteca.

Fuente: Infobae