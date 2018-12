Lupita Jones defiende a Andrea Toscano de ‘haters’ | VIDEO

México.- A través de un video que compartió en sus redes sociales, la ex reina de belleza les dijo a los “haters” que dejaran de agobiar a la concursante de México con comentarios hirientes y críticas sin sentido, y afirmó que no hay duda de que el “peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”.

“Dejen de estar agobiando, ella sabe lo que tiene que hacer, lo tiene muy claro”. “Si no ayudan no estorben, ya sé que me van a hacer un buen de memes, sigan divirtiéndose con eso”, expresó.