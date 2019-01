Lyn May confiesa que le gustaría tener encuentro sexual con Yalitza

México.-Céline Dion decidió poner un alto a todos los comentarios negativos que han surgido con respecto a su ropa y, sobre todo, por su extrema delgadez.

Tras la muerte de su esposo en 2016, la cantante comenzó a bajar de peso y optó por otros estilos de vestuario, mismos que han provocado gran conmoción entre sus fanáticos.

“Estoy haciendo esto por mí. Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy”, respondió Dion en entrevista para el podcast que lleva por nombre “The Sun and The Dan Wootton Interview”.

Sin embargo, la cordialidad de la artista canadiense cambió radicalmente al abordar el tema de su peso, pues al comentarle lo que piensan sus seguidores al respecto, ella replicó:

“Si me gusta (mi figura), no quiero hablar de eso. No te molestes. No tomes una foto. Si te gusta, estaré allí. Si no lo haces, déjame en paz”.