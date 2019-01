Lyn May llama “malagradecido” a Juan Gabriel; está vivo, asegura

México.- Lyn May, la actriz mexicana de ascendencia china, reveló que tiene muy malos recuerdos de Juan Gabriel a quien calificó como “malagradecido”.

“ Yo tengo muy malos recuerdos de Juan Gabriel, para mí fue un malagradecido. Él veía a una persona más arriba y se volteaba con uno.

“Yo fui la primera que le ayudé, estuvo conmigo en el ‘Zarape’ de Guadalajara y eso nadie lo sabe, él todavía no era artista, no cantaba, no trabajaba en ningún lugar, él estaba en el camerino conmigo y quería que lo presentara con el dueño”, indicó.

Lyn May continúa diciendo que la gente no conoció al “verdadero” Juan Gabriel, además aseguró que el compositor está vivo.

“Yo dije al principio que estaba vivo y nadie me lo creyó, ahora digo que no me importa si está vivo, no me importa nada de Juan Gabriel”, comentó.