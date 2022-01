Trendy.- Lyn May sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un nuevo cambio de look y causó sensación entre los asistentes al concierto de La Trakalosa de Monterrey por el atrevido baile que hizo sobre el escenario, esto mientras el vocalista de la agrupación, Edwin Luna seguía cantando.

En los últimos meses, la vedette mexicana ha dado de qué hablar por sus polémicos comentarios, alguna que otra revelación y fuertes críticas. En esta ocasión, Lyn May dejó impactados a sus seguidores de Instagram al cambiar, una vez más, su look, pues dejó atrás el color rosa pastel de su cabello y le dio paso a un rubio platinado.

No solo eso, la actriz también optó por cortar el largo de su pelo, por lo que actualmente luce un estilo bob. Lyn May completó su imagen con un hermoso maquillaje donde resaltaron sus ojos y sus labios rojos. “Este es mi nuevo look”, escribió Lyn May en una de las publicaciones que hizo donde presumió su drástico cambio en el cabello.

Casi al instante, las publicaciones de la vedette se llenaron con mensajes de cariño, amor y buenos deseos, además de uno que otro halago. Incluso, hubieron algunos usuarios de la plataforma que se atrevieron a comparar a la intérprete con la conocida empresaria y socialité, Kim Kardashian.

“Que bien te ves Lyn, nos gusta”, “Esta divina, me Encanta”, “Te ves muy Bella”, “Qué guapa mi amiga!!!!”, “¡Wooow Lyn! Pensé que eras Kim Kardashian”, “Se ve más joven que yo con tanto filtro”, fueron algunas de las reacciones que recibió junto a una serie de emojis de fuego, corazón rojo y aplausos.

Minutos más tarde, Lyn May presumió la escultural figura que conserva a los casi 70 años en un ceñido vestido rojo que aparentemente era de terciopelo. La prenda cubrió desde su cuello y brazos hasta sus pies, pero no podía faltar el toque especial que por años ha caracterizado a la bailarina. El vestido incluía una revelador abertura que iba desde su pecho hasta la cadera, pasando por la cintura, lo que permitió que la actriz también luciera sus piernas.

La originaria de Acapulco completó su outfit con unas botas rojas que le llegaron al borde de las rodillas y un hermoso abrigo en tono beige. Los fans de la intérprete no tardaron en reaccionar a la apariencia de la actriz y le externaron algunos halagos: “Guapísima, amiga”, escribió Anette Cuburu.

Lyn May eligió su look para asistir a uno de los recientes conciertos que ha dado La Trakalosa de Monterrey. La cantante de La loba estaba disfrutando del show musical cuando, de un momento a otro, decidió subir al escenario para deslumbrar con su inigualable estilo de baile mientras que Edwin Luna, vocalista de la agrupación, seguía cantando.

Lyn May sorprende a Edwin Luna con atrevido baile en pleno concierto pic.twitter.com/Hw3rNblqaK — Lo + viral (@VideosVirales69) January 16, 2022

El inesperado momento no paró ahí, pues la vedette tuvo la oportunidad de interpretar Qué le pasa a lupita y bailó a ritmo de la tambora. La colaboración entre Lyn May y el grupo del regional mexicano quedó capturado en los teléfonos tanto de los asistente como de la propia actriz, quien no tardó en subir el video en sus historias de Instagram.

Después de su pieza musical, Lyn May se quedó arriba del escenario, siguió bailando y también aprovechó la ocasión para tomarse una fotografía con La Trakalosa de Monterrey.

Esta no ha sido la única ocasión en que la bailarina mexicana sorprende a un artista sobre el escenario, pues a principios de diciembre del 2021 hizo algo similar durante un show de Gloria Trevi. En esa ocasión, la actriz acapulqueña sorprendió a los presentes con su flexibilidad en un split.

fuente: Infobae