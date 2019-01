Maduro no es nadie para romper relaciones con EU: Pompeo

México.-“Le decimos no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”, exclamó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un discurso ante una multitud desde el balcón del Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. Y anunció que rompe relaciones con Estados Unidos, que poco antes había reconocido al líder opositor Juan Guaidó, titular del Parlamento, como presidente interino del país venezolano.

“He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! Se van de Venezuela, aquí hay dignidad carajo!”, dijo Maduro, quien dio 72 horas a la delegación diplomática para abandonar el país.

“Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita”, dijo Maduro, horas después de que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se haya autoproclamado “presidente encargado” del país para dar paso a nuevas elecciones.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció inmediatamente que reconocía a Guaidó como “presidente interino” del país. “Los venezolanos han sufrido durante demasiado tiempo en manos del régimen ilegítimo de Maduro”, agregó el presidente estadounidense.

La crisis política en Venezuela se agudizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen porque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo.

La Asamblea Nacional aprobó cinco días después una resolución en la que define a Maduro como un “usurpador” del cargo y se arroga el Poder Ejecutivo, pero hasta ahora no había designado expresamente a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.