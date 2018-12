Mafia del Poder Judicial despojó de sus casas a 300 mil familias

México.- El empresario de bienes raíces Mario Alberto Sánchez Zúñiga estimó que son alrededor de 300 mil los derechohabientes que podrían haber sido afectados por el despojo de sus casas del Infonavit, a causa de una red fraudulenta que involucra funcionarios, jueces y notarios de distintos estados de la República.

Sánchez Zúñiga recordó que en el año 2015 se dio cuenta de las irregularidades a raíz de la adquisición de una vivienda del Infonavit a un particular, donde se percató de que, sin juicio de por medio, la instancia federal ya se la había adjudicado.

“Hicimos un amparo para verificar ese supuesto juicio para pedir datos. El juez Cuarto de Distrito en Ciudad Juárez solicita al juez de lo Civil, que se supone me enjuició, copia del expediente, y responde el juez de Compostela, Nayarit, que el juicio no existe. ¿Cómo me dices que no hay juicio si me dices tengo un expediente?

“El juez de Distrito pidió verificación o ratificación y el juez de Compostela ratifica que no había juicio. Con ese mismo número de expediente había una sola escritura que contenía 500 inmuebles”, recordó.

Fue entonces que hurgó y se dio cuenta de que existían miles de casos similares, originados todos en un mismo juzgado, ubicado en Compostela, Nayarit. Sin embargo, los juicios que supuestamente realizó el juez Mario Alberto Cervera López, en Compostela, no existen.

“Son 300 mil expedientes que se aventaron ahí. Involucra a todos los estados, adonde avientes la moneda y donde caiga, ahí hay. Todos tienen la misma escritura, la misma historia, es igual en todos. No variaron ni fechas ni números de expedientes. A través del notario y el juez simularon los juicios”, comentó.

Explicó que el Infonavit tiene cinco diferentes formas para que el trabajador no pierda su vivienda, cuando se agotan, entonces sí se establece un juicio civil hipotecario para que la dependencia reclame la casa. Sin embargo, Sánchez Zúñiga dijo que ese juicio se omitió y se fueron directo a escriturar la casa.

Mario Alberto Sánchez mencionó que hay juicios que sí se llevaron a cabo, pero de forma irregular. “En La Laguna los jueces generaron edictos de otras localidades. Hicieron, por ejemplo, un juicio a ‘Juan Pérez’ de Chihuahua, pero se hace el juicio en Coahuila, cosa que está mal, no se le notifica, se le hace saber que está siendo enjuiciado por medio de edictos, pero los edictos no son donde está Juan Pérez, se hicieron aquí”.

Según el empresario chihuahuense, tan sólo en Torreón hay un estimado de entre 5 mil y 6 mil afectados. Señaló a José Lorenzo Natera como otro responsable del presunto fraude, puesto que entonces era director jurídico del Infonavit y actualmente es síndico del ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango. Hace un año, Natera refirió que el empresario trató de extorsionarlo.

Mario Alberto Sánchez Zúñiga sostuvo que han interpuesto en Chihuahua 720 amparos para que la gente no pierda sus viviendas. Dijo que no han podido avanzar más por presiones y acosos, incluidos de la Fiscalía de Chihuahua. “Temo por mi vida”.

Añadió que el negocio, calculando un promedio de valor por vivienda de 250 mil pesos, sería de 700 mil millones de pesos. Detalló que después de adjudicarse las viviendas, el Infonavit las remata “hasta por 20 mil o 30 mil pesos”.