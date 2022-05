Trendy.- Hace unas semanas Silvia Cristina Nodal, mejor conocida como Cristy Nodal, alertó a sus seguidores de Instagram por una historia que compartió en la que se le podía observar muy agotada, sobre una cama de hospital, mientras narraba el mal que había padecido durante el último mes, previo a tener que ser internada y notificada de una terrible noticia: fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon que debía ser operado de inmediato para salvar su vida.

Afortunadamente todo se solucionó “milagrosamente” haciendo del mal momento una segunda oportunidad para vivir y seguir apoyando a su hijo, Christian Nodal, en su carrera que en los últimos meses se ha visto involucrada en la polémica y morbo debido a su ruptura amorosa con la cantante pop Belinda.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano”, señaló la madre de Christian Nodal en Instagram.

Ahora, tras la mala experiencia, Cristy Nodal posó muy feliz junto a uno de sus cantantes favoritos tras asistir a un concierto en Guadalajara, dejando ver que su estado de salud está mejor que nunca y que la vivencia solo le ayudó a no olvidar todo lo bueno por lo que vale vivir, como lo es conocer a una persona que admiras mucho. Ella se dejó ver acompañada del cantante de flamenco Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como El Cigala.

En los últimos días Christian Nodal rompió el silencio tras su ruptura con Belinda y no sólo habló sobre cómo vivió el duelo de la separación, sino sobre qué pasó con el enorme tatuaje de los ojos de su ex pareja que se hizo en el pecho, el viral tema del anillo y otras cuestiones sobre su mediática unión con la intérprete de canciones como En La Obscuridad, En El Amor Hay Que Perdonar y I Love You.. Te Quiero.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó, pero sobre los polémicos ojos agregó: “Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, todo esto en entrevista con Laura G para Venga La Alegría.

Sobre Belinda, quien actualmente se ha hecho viral en redes sociales gracias a diversas entrevistas que ha realizado en Madrid, España, donde a más de uno le ha sacado carcajadas en talks shows, el cantante apuntó que aún no quería dar más detalles sobre los motivos por lo que terminó su compromiso, por lo que de manera muy breve, pero respetuosa a la conductora, agregó que todo seguirá siendo un misterio puesto que no mencionará nada y no tiene la intención de hacerlo.

“Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”, confesó.

Fuente: Infobae