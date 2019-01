Manchester United echa de la Copa al Arsenal

México.-El Real Madrid está de vuelta. La Copa del Rey devolvió las señas de identidad del equipo blanco, que no está para tirar cualquier competencia. Frente al Girona (4-2) mostró juego y acierto para reponerse a los picotazos de un rival preciso y paciente. Dos goles recibió y contestó con el doble. Buena respuesta para un equipo que hasta no hace mucho caía a la lona en el primer golpe.

Hay momentos en que la temporada vira de forma dramática. El segundo tiempo frente al Sevilla convenció al Real Madrid de varios asuntos capitales. El primero, que era capaz de recuperar el vigor y la energía que le hicieron un equipo temible. Al margen de nombres, de conflictos y de disputas, la presión alta, con el bloque metido en campo contrario, fue la fórmula para dar vuelta a un partido que nació torcido, contagiando de entusiasmo al Bernabéu.

Fue un arranque mentiroso, porque el primer golpe fue del Girona. Una salida muy limpia por izquierda, con Muniesa buscando el carril a Raúl García, desembocó en un centro fantástico que cogió a Marcelo a contrapié. El brasileño recuperaba la titularidad y en la primera contra no llegaba a tiempo para cubrir la basculación defensiva.

El Girona tiene la virtud de la paciencia. La mostró en el Wanda, jugando un partido larguísimo hasta eliminar al Atlético. Y en el Bernabéu también aprovechó sus momentos. Amenazó con otro centro de caramelo que Doumbia no voleó. Pero en el córner posterior, Marcos Llorente sintió un empujón y metió la mano. Penalti, porque Nacho fue el autor del empujón. Granell transformó sin sutilezas. A la escuadra. Dos tiros, dos goles. Impecable.

Esos momentos de duda son los que reclaman a los líderes. Después de echar al equipo arriba y dirigir la presión en campo contrario, Sergio Ramos decidió que ese no era un partido para perderlo. No señor. Se fue arriba, buscó un centro templadito de Marcelo y firmó el doblete. Con un testarazo de los suyos, no como los de Casemiro. Con el viento a favor Vinícius hizo daño por la izquierda y Benzema culminó su partidazo remachando el cuarto. Ventaja justa y hasta corta para los méritos de un Madrid crecido. Tendrá que trabajar y sufrir en Girona ante un buen rival, pero queda claro. Los blancos quieren la Copa.