Mantienen paro choferes de ambulancias del ISSSTE en Guerrero

Esta reducción de presupuesto no solo afectará a Guerrero sino a nivel nacional porque México vive de lo que se produce en el campo.

Guerrero.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que se redució el presupuesto para este año, por lo que no habrá suficiente inversión para las infraestructuras de carreteras y el campo.

En entrevista después del arranque del operativo decembrino en el Centro Internacional Acapulco, Astudillo Flores mencionó que para este año la inversión para carreteras y campo no será la misma del año pasado que fue de 350 millones de pesos.

“No habrá la misma inversión que el año pasado que fue de 350 millones de pesos para el apoyo de infraestructuras de carreteras y apoyo al campo, también desaparece por concurrencia el programa PESA, y son situaciones que afectan a Guerrero y de no decirlo sería como no conocer lo que habido y lo que ahora no va a haber”, expresó Astudillo Flores.

Consideró que con esta reducción de presupuesto no solo afectará a Guerrero sino a nivel nacional porque México vive de lo que se produce en el campo.

Cuestionado sobre si procederá en contra del exadministrador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) a quien acusan de robarse los tubos de la dependencia, Héctor Astudillo mencionó que él no es Ministerio Público.

Astudillo Flores dijo que todos los municipios deben, como Chilpancingo, entre seis y siete millones de pesos y es viable hacer negociaciones; pero Acapulco mantiene una deuda altísima que debe pagarse a plazos largos y no de manera inmediata.

Informó que se invertirán 30 millones de pesos para poder arreglar las tuberías y equipo de material para que funcione mejor el proceso de agua potable.