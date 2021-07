Chilpancingo, Guerrero.- Tras el asesinato de Valeria López Nava, quien era enfermera del Centro de Salud en Tixtla, familiares marcharon este día para reprochar a la Fiscalía de Guerrero los nuevos avances en la carpeta de investigación.

Valeria, fue localizada muerta con varios impactos de bala en un paraje de la presa El Molino, en el municipio de Tixtla, el pasado 20 de julio, junto al cuerpo de Emmanuel Vázquez Manzano, quien era odontólogo y su compañero en la misma clínica médica.

En la marcha que salió a las 09:00 horas del Centro de Salud “Pedro Astudillo” en dónde trabajaban, Daisy López Nava, hermana de Valeria, dio a conocer que hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno, dado que su hermana trabajaba sin prestaciones de ley.

“No tiene IMSS, ni seguro, ni nada. Y nadie se acercó a nosotros para un apoyo para la funeraria, nada, ningún apoyo tenemos del Gobernador (Héctor Astudillo Flores)”, indicó.

Sobre los avances en la carpeta de investigación, López Nava reprochó que “la Fiscalía aún no se acerca, no nos dice nada, no tiene nada y eso es lo que nosotros pedimos, justicia para mi hermana”.

En este sentido, urgió al mandatario estatal, Astudillo Flores y a la presienta municipal Erika Alcaraz Sosa “seguir con las investigaciones, que esto no se quede impune”.

En la movilización también participaron médicos, enfermeras, personal administrativo y población en general, quienes detallaron que Valeria y Emmanuel llevaban 8 años trabajando en la clínica, por lo que diariamente se trasladaban de Chilpancingo a Tixtla.

Valeria, de 28 años de edad dejó huérfana “a una niña de 4 años (…) nosotros no le pedimos al gobernador y a la presidenta más que hagan justicia, es lo único que queremos”, finalizó Daisy López.