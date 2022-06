Trendy.- María Félix fue el tema principal de la emisión más reciente del programa Montse & Joe en el que participó Sandra Echeverría, quien interpretará a La Doña en la bioserie que ya puso en marcha Televisa-Univision. Durante la charla Yolanda Andrade aseguró que la actriz era “diabólica” y habló de la vez que visitó su casa.

La conductora de Unicable sacó algunos de los episodios más polémicos en la vida de María Félix, entre ellos una entrevista que dio su hijo, Enrique Álvarez Félix, sobre el desapego de su madre y lo mucho que le dolió su desatención.

“Te voy a invitar a que veas una entrevista que hizo Cristina (Saralegui) con Enrique Álvarez Félix y le dijo: ‘el abandono de mi madre fue tremendo’, hasta me hizo llorar, mi mamá y yo la vimos, y dice él: ‘si yo tuviese un hijo no me importa que fuera un burro, pero lo hubiera tenido aquí (a su lado), conmigo'”, dijo Yolanda Andrade.

La actriz aseguró que María Félix tuvo a su hijo “por negocio” e “irse del pueblo”. Fue entonces que recordó la ocasión en la que la diva invitó a Montserrat Oliver un trago.

“A mí no me invitó, invitó a Montse una copa de champagne a su casa y yo le decía: ‘Montse, por favor, dile que sí, yo quiero convivir'”, comentó no sin antes aclarar que no era su fan sino más bien la actriz ha sido desde siempre su gusto culposo.

“Era tener la oportunidad de vivir un momento con una persona que era una celebridad y decir: ‘¿cómo eres cabr*n?'”, añadió.

Confesó que si llegó a conocer la casa de María Félix aunque nunca la invitó. “Tenía la cocina bien vieja y nunca la cambió y el clóset estaba chiquitito”, confesó.

