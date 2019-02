María José celebra 26 años de carrera con nuevo álbum

México, (Notimex).- La cantante mexicana María José indicó que durante su carrera musical ha interpretado diversos géneros musicales y ahora celebra 26 años de trayectoria artística con su nuevo álbum “Conexión”, del cual se desprende su sencillo “Hábito de ti”.

“En el proceso de este material, estuve viendo qué artistas podían hacer un dueto y escogiendo las canciones, y yo dije: ‘a ver, si hubiera 10 canciones que sólo son de María José, ¿cuáles serían?’, entonces así las escogí, no son las más famosas o icónicas, pero significaron una pauta en mi carrera”, dijo la cantante en entrevista con Notimex.

El disco se grabó completamente en vivo y cuenta con la participación de cantantes como Yuri, Carlos Rivera, Ha*Ash, y la cantante española Vanesa Martin con quien hace dueto en la canción de “Hábito de ti”, siendo este su primer sencillo.

“Le dije a mi manager que me interesaba un dueto con Vanesa y él me dijo que ella estaba intentando abrir mercado en México, así que aceptó y me dijo que grabáramos un tema suyo y me dio a escoger”, indicó María José, quien tuvo que elegir uno de muchos temas que le gustaron de la española.

Además, la química que hubo entre ambas cantantes fue increíble, que Vanesa quedó fascinada con el dueto y decidió quedarse para ver la grabación de todo el disco en vivo, “se abrió una ventana de amistad muy bonita”, expresó.

Asimismo, Josa comentó que a pesar que toda su carrera musical ha sido basada en el pop, ha hecho canciones en distintos géneros, así que no le teme a las nuevas tendencias musicales como el reggaetón, y por lo tanto no le da miedo a arriesgarse y hacer algo diferente.

“Siempre ha habido tendencias musicales, cuando yo lo hice hace tres años ‘las que se ponen bien la falda’ casi me matan, y luego cuando canté una canción de empoderamiento femenino casi me matan peor y luego vi que todo mundo empezó a hacer sus fusiones y yo creo que el reggaetón llegó para quedarse y se va a transformar en otra cosa”, indicando que si pudiera haría algo en el género salsa.

“La música es música, yo siento que mi tronco común es el pop, en mi disco pasado tuve un reggaetón, una bachata, y también he cantado con la Sonora Santanera, he pisado varios géneros, no le tengo miedo a eso, pero sí creo que mi esencia es popera”, añadió.

Entre los temas que estarán en la nueva producción discográfica producida por Armando Ávila, se encuentran éxitos como “No soy una señora”, “Prefiero ser su amante”, “Me equivoqué”, asimismo, hay dos nuevos covers, “Evidencias”, de Ana Gabriel y “Derroche”, de Ana Belén, y cinco temas inéditos.

Sin embargo, la cantante declaró que este disco no estaba en sus planes, “estoy súper contenta, es un disco que no tenía planeado hacer, iba a hacer otro completamente diferente, pero había en mí algo que no acababa de embonar y ya que estaba todo listo, presupuesto, viajes, todo, dije; ‘qué pasa si nos olvidamos de este disco y hacemos uno en vivo’.