México.- La actriz y cantante María León volvió a dejar sin palabras a sus fans en Instagram, esto luego de que compartió una foto en la que se lució haciendo topless, pero su look fue opacado al dejar ver su abdomen marcado al estilo del famoso jugador de futbol Cristiano Ronaldo, también conocido como CR7.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, León comenzó su carrera como cantante hace varios años, al ser parte de la agrupación “T´de Tila”, donde compartió micrófonos con la actriz Ana Brenda Contreras, para luego ganar fama como vocalista de “Playa Limbo”. Mientras que en el año 2016 debutó como actriz en la serie “Guerra de ídolos”, de Telemundo y Netflix.

Actualmente la actriz y cantante es la protagonista de la obra musical “Hoy no me puedo levantar”, y a sus 35 años ha sabido ganarse un lugar en el medio artístico, no sólo por su belleza, también al dejar claro que es una mujer con grandes talentos para las actividades físicas, cosa a la que le le debe mucho de su espectacular figura.

Aunque no es la primera vez que María causa revuelo en redes sociales, pues ya en otras ocasiones a encendido Instagram al posar de forma atrevida y dejando ver su figura de impacto, pues la guapa actriz y bailarina presume piernas torneadas, pequeña cintura y un impresionante abdomen plano.

Además, la guapa exvocalista de Playa Limbo ha sabido conquistar a sus millones de seguidores en las redes sociales al compartir imágenes en las que se le ve presumiendo su cuerpazo en sensuales bikinis, o conjuntos deportivos que dejan muy poco a la imaginación.

María León causo gran revuelo en redes al dejarse ver topless, portando una playera de botones abierta y un pantalón deportivo en color gris que dejaron ver su abdomen marcado, recibiendo comentarios como: “Que bonita se ve la disciplina”, “Woow! mi sargento” y “Oye…. me prestas tu lavadero”, entre muchos otros.