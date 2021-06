El movimiento por los derechos de las personas transgénero ha logrado una amplia visibilidad y reconocimiento en la última década. Para algunas personas, este tema parece muy nuevo y moderno: quizá surgido en el siglo XXI. Algunos recuerdan épocas anteriores, tal vez su propia infancia, cuando la mayoría de la gente aceptaba los roles asignados para niños y niñas.

En retrospectiva, los movimientos por los derechos de las mujeres o la igualdad de gays y lesbianas parecen modestos en su crítica del género: ninguno exigió la erradicación de la distinción entre hombres y mujeres en los espacios públicos, la capacidad de cambiar de sexo legal o médicamente, o un alejamiento desde el lenguaje de género hacia términos neutrales al género como “ellos”.

Desde esta perspectiva, las demandas del movimiento por los derechos de personas trans parecen novedosas, como si el surgimiento de la propia comunidad fuera provocado por el amanecer de un nuevo siglo y poco más. Pero explorar la historia del género “transing” nos muestra que nada podría estar más lejos de la verdad.

Si bien la comunidad transgénero en los últimos años se ha unido de alguna manera en torno a un cierto conjunto de experiencias, preocupaciones y lenguaje, una exploración de instancias históricas de transing revela que las personas tomaron una amplia gama de caminos para desafiar el género.

Una rama en particular que me llamó la atención cuando comencé a investigar este tema hace muchos años fue un grupo de personas llamadas ‘esposas’. Este término se usó para describir a alguien que nació como mujer, pero vivió como un hombre y se casó con una mujer.

La frase se utilizó por primera vez en el Reino Unido en 1746, circuló por todo el Reino Unido y los E.U., durante el siglo XIX, y luego se desvaneció en los primeros años del siglo XX.

El siglo XXI ha sido designado como el ‘punto de inflexión transgénero’, en parte debido a las celebridades trans altamente visibles como Laverne Cox y Caitlyn Jenner. Sin embargo, si retrocede el reloj a los siglos XVIII y XIX, nos encontramos con una era que perteneció a “esposas” como Charles Hamilton, James Howe, James Allen y Joseph Lobdell. Pero, ¿quiénes eran y por qué debería importarnos?

Algunos adoptaron géneros no binarios, moviéndose entre expresiones de masculinidad y feminidad según lo requiriera el deseo o las circunstancias.

Hamilton, Howe, Allen y Lobdell crecieron en la pobreza y aprendieron a ganarse la vida, incluso en su juventud. Cada uno encontró el amor al menos una vez en su vida. Para algunos, fue fugaz, ya que los amantes desprevenidos los rechazaron por su diferencia. Para otros, la chispa del amor llevó a matrimonios que duraron 20 años o más. La mayoría de ellos eran conocidos solo como hombres, el origen de su sexo asignado no fue detectado por vecinos y compañeros de trabajo durante décadas. Algunos abrazaron géneros no binarios, moviéndose entre expresiones de masculinidad y feminidad según lo requiriera el deseo o las circunstancias. Todos fueron descritos como ‘esposas’ por periodistas y editores que buscaban atraer lectores con historias originales y atractivas.

Maridos femeninos

Al escribir sus vidas, decidí abrazar el pronombre singular recientemente popular y cada vez más aceptado “ellos”, cuando me refiero a los maridos en tercera persona. Esta fue una decisión difícil, inspirada en decenas de conversaciones con estudiantes y colegas sobre los méritos y las trampas. ‘Ellos’ parecían la manera perfecta de honrar estas vidas extraordinarias que nunca encajan perfectamente en la caja de ‘hombre’ o ‘mujer’, y harán que el pasado sea legible y fácil de identificar para los lectores transgénero y no binarios contemporáneos, un grupo que durante mucho tiempo se ha negado una historia propia.

El dramaturgo y novelista inglés Henry Fielding popularizó por primera vez la frase “marido femenino” en referencia a una mujer que vivía como hombre y se casaba con una mujer. Su ensayo de ficción ‘The Female Husband’ (1746) se basó en el caso real del carismático charlatán Charles Hamilton y su novia, Mary Price.

El relato ficticio de Henry Fielding de 1813 de ‘Las sorprendentes aventuras de un marido femenino’, una reedición del original de 1746 que introdujo el término para una persona asignada como mujer al nacer, que transe de género, vivió como hombre y se casó con una mujer (New York Public Colecciones digitales de la biblioteca).

Solo podemos especular sobre lo que unió a la pareja en primer lugar. Charles era afable, encantador y extrovertido, y vivía principalmente en la carretera. Mary demostró ser segura, fuerte y asertiva. Probablemente estaba aburrida de vivir con su tía, que alquilaba habitaciones para obtener ingresos adicionales, que es la forma en que el curandero ambulante entró en su vida en primer lugar.

Pero la emoción y la anticipación del amor joven duró poco. Después de unos dos meses de matrimonio en 1746, Mary decidió que no quería estar con Charles. Puede que se diera cuenta por primera vez de que su marido no era un hombre corriente; al menos, eso es lo que le dijo a las autoridades.

Sabemos esto por los registros elaborados en Glastonbury, a unas seis millas de la casa de Mary en Wells. El tribunal acusó a Charles de vagancia, una categoría de delito que era vaga y flexible, y que se utilizaba a menudo en casos en los que la transgresión era muy subjetiva, en relación con la moral y las normas. El juez declaró a Charles culpable de fraude y los declaró “un tramposo notorio y poco común”. Fueron condenados a seis meses de trabajos forzados en prisión y azotes públicos en las cuatro ciudades diferentes en las que se sabía que Charles vivía: Taunton, Glastonbury, Wells y Shepton Mallet. El castigo fue bastante severo, especialmente porque el tribunal luchó para determinar incluso qué ley había violado Charles en realidad. Pero el fallo envió un mensaje contundente: la transición de género y el matrimonio con una mujer se enfrentarían con un castigo rápido y severo.

Negar la diferencia

Sin embargo, la noticia de tales castigos no disuadió a otros de cambiar de género. James Howe dirigió la White Horse Tavern en el distrito Poplar del East End de Londres con su esposa, Mary, durante más de 20 años desde alrededor de 1740. Tanto James como Mary habían crecido en la pobreza y sus familias los pusieron a trabajar cuando eran adolescentes. Trabajaban de pie en un trabajo físicamente exigente todos los días en el bar y, probablemente, la mayoría de los días de sus vidas. Solo con determinación, sacrificio, colaboración, consistencia y algo de suerte lograron construir un negocio exitoso. Trabajaron, pagaron impuestos, fueron a la iglesia, donaron a los necesitados y ahorraron algo de dinero para el futuro impredecible. La vida era buena, mucho mejor de lo que se esperaba, dadas las dificultades y la confusión que marcaron sus primeros años. James y Mary encontraron amor, compañerismo y seguridad el uno en el otro, trabajando codo con codo durante sus más de 30 años de matrimonio.

Mary había conocido a James de niño, cuando este último había vivido en sociedad cuando era niña. Juntos, en 1732, decidieron que James transgénero, viviría como un hombre para poder casarse y vivir juntos como una pareja casada. Mary sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Quién sabe, ¿tal vez fue idea suya? Se habla mucho de quienes rechazan visiblemente las normas de género y viven como hombres. Se dice y se sabe muy poco sobre las mujeres que las aman, viven con ellas y, de muchas maneras, permiten que su género sea socialmente legible.

El nombre de Mary no se menciona en los artículos de revistas y periódicos populares que circularon sobre la pareja durante más de un siglo, desde 1766 hasta la década de 1880. Si bien se consideró que las esposas eran tan notables como para merecer una nueva categoría para describirlas, a sus esposas no se les ofreció tal importancia. Más bien, a menudo se las veía como mujeres “normales” o “heterosexuales” que fueron víctimas de las circunstancias o fueron arrastradas y engañadas por un hombre en particular. Pero no se puede negar su rareza, especialmente para alguien como Mary que eligió casarse con una esposa.

Y, sin embargo, a veces las circunstancias requerían que las esposas hicieran precisamente eso: negar su diferencia y afirmar que ni siquiera sabían que sus maridos no eran hombres. En 1829, James Allen yacía muerto sobre una mesa en el Hospital St Thomas, mientras el estudiante de medicina, John Martin, realizaba una autopsia. Martin declaró a Allen muerto a su llegada, y determinó la causa de la muerte como un traumatismo contundente en la cabeza, informando que “se fracturaron todos los huesos del cráneo”. Inesperadamente para todos los involucrados, Martin tuvo más que informar, declarando: “el muerto es una mujer”.

Aunque Martin informó su noticia con bastante naturalidad, la sala estaba llena de aquellos que sabían que James Allen era un hombre: compañeros de trabajo, jefe, vecinos. Incluso el médico forense, Thomas Shelton, tuvo que afrontar el conflicto: el certificado de matrimonio declaraba a James como un hombre legalmente casado, mientras que Martin había creado un documento médico que los designaba como mujer.

Shelton era abogado, no médico. Su trabajo como médico forense consistía en asegurarse de que la causa de la muerte estuviera debidamente designada y responsabilizar a las partes correspondientes en caso de asesinato, negligencia u otra muerte por negligencia. En este caso, Shelton creía que un certificado de matrimonio tenía más peso que un informe médico. Declaró: “Consideraba imposible que él fuera mujer, ya que tenía esposa”. Mientras que otros estaban atónitos con el desarrollo y los reporteros comenzaron a usar pronombres femeninos en referencia a Allen, Shelton se mantuvo firme en su opinión sobre la hombría de Allen.

Género y peligro

Para las mujeres asignadas al nacer, vivir como un hombre nunca estuvo exento de riesgos; para algunos, estaba lleno de dificultades y peligros. Tal fue el caso de Joseph Lobdell, una persona trabajadora e ingeniosa que creció en Westerlo, estado de Nueva York, en las afueras de Albany. Lobdell tuvo una responsabilidad considerable en su familia desde una edad temprana, trabajando en la granja, cuidando a los animales y cazando en los bosques circundantes.

Como alguien que fue percibido como una mujer joven, Lobdell fue célebre por su devoción y muchos talentos, incluida la habilidad para la caza, la agricultura, la lectura, la escritura y la enseñanza. En las memorias de Lobdell de 1855 sobre estos primeros años, The Female Hunter of Delaware and Sullivan Counties, NY, se quejan de las dificultades de mantener a una familia con los salarios disponibles para las mujeres. Confiaban en que podían hacer cualquier trabajo que hiciera un hombre y se dispusieron a hacerlo, ahora presentándose plenamente como hombres.

Esta decisión marcó un nuevo curso en su vida, uno que estuvo lleno de muchas experiencias nuevas, sentimientos de visibilidad y reconocimiento en su hombría, y muchos sentimientos de borrado y dolor ante la hostilidad. De hecho, a lo largo de las décadas, Lobdell tendría su género cuestionado repetidamente en el tribunal de justicia, el tribunal de la opinión pública y, finalmente, a instancias de su familia biológica, que los declaró locos e institucionalizados debido a su género, en 1879. Su esposa durante casi 20 años, Marie Louise Perry, incluso fue engañada haciéndole creer que Joseph había muerto. El hermano de Joseph, James, hizo circular un obituario falso en un periódico y Marie tardó casi un año en descubrir la verdad. Tal fue la crueldad con la que los miembros de la familia y los funcionarios de salud mental a menudo trataban a transgéneros en los Estados Unidos de fines del siglo XIX.

Sabemos acerca de las esposas y sus esposas solo porque los periódicos tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos se interesaron mucho en publicar historias sobre ellas. Las esposas generalmente se dieron a conocer en los medios de comunicación locales en tiempos de crisis o coacción, a menudo arrestos o muertes. Las historias se centran en la tragedia y las dificultades. Algunos de ellos, especialmente los relatos sobre Lobdell, son desgarradores.

Charles Hamilton, James Howe, James Allen y Joseph Lobdell son solo cuatro personas que se ganaron la etiqueta de “marido femenino” en la prensa en los siglos XVIII y XIX. Asignados como mujeres al nacer, cambiaron de género para vivir como hombres y casarse con mujeres, mucho antes de que se acuñara el término ‘transgénero’ o el desarrollo de tratamientos y cirugías que permitieran a las personas cambiar físicamente su sexo.

Ignorados durante mucho tiempo por escritores, lectores e historiadores por igual, fueron cruciales para su felicidad y respetabilidad social. De innumerables formas, estos matrimonios legales con esposas que afirmaron y estabilizaron el género de las esposas. Juntas, estas parejas se forjaron vidas que nunca fueron fáciles, llenas de incertidumbre y riesgo, pero, para la mayoría de las parejas, no pudieron imaginar una alternativa.

Jen Manion es profesora asociada de historia en Amherst College, Massachusetts. Su nuevo libro es Female Husbands: A Trans History (Cambridge University Press, marzo de 2020).

Este artículo fue tomado del número 21 de la revista BBC World Histories.