Marino cesado en Monterrey se hará cargo de la policía en Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos.- El vicealmirante José Guadalupe Ávila fue designado por el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, como secretario de Seguridad Ciudadana.

“Vengo de la Marina, soy almirante de hace mucho tiempo y he estado en la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, he estado en la PGR, como director general, también en la Academia de Puebla y un tiempito en la Agencia Estatal de Investigación de Tamaulipas”, dijo el nuevo mando policiaco de la ciudad tras rendir protesta.

Originario de Jojutla, municipio del sur de Morelos, el vicealmirante aseguró que conoce Cuernavaca y la problemática en materia de inseguridad que enfrenta.

“Lo que he visto hasta el momento es el crimen y el levantamiento de personas en todas sus acepciones y es lo que vamos a intentar minimizar a cero si es posible”, dijo.

El vicealmirante fue cesado en marzo de 2015 de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey Nuevo León luego de que un escolta de la entonces alcaldesa fuera detenido y acusado de integrar una banda de secuestradores.

Lo que dijo desconocer es la situación en la que hereda la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya que hasta el momento no se ha llevado a cabo el proceso de entrega-recepción.

“Vamos a ver cómo está la Secretaría y de ahí vamos a intentar una re ingeniería que nos permita tener a la ciudadanía de Cuernavaca en el mejor estatus de seguridad.

“Apenas voy a ver cómo está porque no hemos podido entrar, recuerden que no hubo una anticipación para poder entrar a recibir, no sé cómo está, pero como he visto, yo creo que se puede mejorar lo que ya está”, dijo.