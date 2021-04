Guerrero. Opinión.– El candidato de la alianza PRI-PRD en Guerrero, Mario Moreno Arcos no se enfrenta al candidato oficialista de Morena, sino a una verdadera elección de Estado donde el presidente de la República hace campaña usando el poder del gobierno y chantajeando con los programas sociales.

Para Mario Moreno no es fácil remontar las encuestas con todo el poder del gobierno federal defendiendo a un candidato que violó la ley electoral y presuntamente también a mujeres, pero aun así lo está haciendo.

El candidato de la alianza PRI-PRD no se enfrenta a otro candidato común. Se enfrenta a la figura del presidente que indebidamente utilizan los candidatos de Morena para mimetizarse, para engañar. “Ya sabes quién nos representa”, dicen tramposos. Si eso lo hubiera usado el PRI en su tiempo se volverían locos. Son candidatos que por ellos mismo nunca ganarían una elección porque fueron impuestos por una dirigencia corrupta.

¿Cuando alguien pregunte en junio por qué perdió Morena en Guerrero? busquen a Marcial Rodríguez y Félix Salgado, pero también pregúntenle al presidente.

Muchos de esos candidatos impuestos ni siquiera hacen campaña, están esperando que ocurra lo mismo que en 2018 cuando la gente votó en automático por López Obrador, pero se engañan. Andrés Manuel no está en la boleta y los corruptos de Morena no son AMLO.

El partido que le sirvió a López Obrador para lograr su ilusión de ser presidente ya no sirve. AMLO lo construyó como algo desechable. Fue un engendro nacido del más burdo pragmatismo político.

López Obrador ya no tiene ningún interés en Morena, por eso se lo regaló a dos grupos: al de Marcelo Ebrard y al de Ricardo Monreal. El presidente dentro de poco anunciará su renuncia a ese partido porque ya no representa “los principios” con que se fundó y pero más que nada, porque ya no le sirve. De por sí ya dijo que se jubila en el 2024.

Morena fue un engaño genial. Fue la herramienta desechable de una obsesión. Se inventó para impulsar una sola candidatura, la de López Obrador. Nunca tuvo intención de ser otra cosa, mucho menos un movimiento porque esa “idea” la sacó AMLO de sus lecturas de la revista Los Supermachos, por eso es un caos Morena, por eso tanta decadencia en tan poco tiempo. A López Obrador no le importa ya ese partido.

Por eso, cuando alguien de Morena sale a decir que el Prian, sale a tirar mierda a la alianza que el PRD hizo con el PRI, hay que decirle que vea con qué partido hizo alianza Morena: con el PVEM, con la peor escoria priista, con los más corruptos de los más corruptos. Los diputados del verde en todos los estados, solo han servido para robarse el dinero etiquetado a proyectos de todo tipo, no hay nada que el pueblo de Guerrero les pueda agradecer a estos sinvergüenzas.

Cuando alguien de Morena sale a repetir lo que dice AMLO sobre la maldita derecha, sobre la maldita mafia del poder, hay que decirle que vea la foto donde el presidente incorruptible anda del brazo de Carlos Slim supervisando el tren maya, supervisando el proyecto megamillonario del Itsmo de Tehuantepec donde toda la mafia del poder, toda, está incluida. Esa es la verdadera Cuarta Transformación, lo demás que recibe el pueblo son las sobras, son los gargajos, como siempre. Arriba, bien arriba, está AMLO con sus trajes nuevos cortados a la medida; ya abandonó esos trajes con los que llegó que le había prestado Clavillazo. Ya nadie puede saludarlo, el pueblo no se le acerca; se convirtió en todo lo que criticaba y más.

Morena es un engaño para bobos. La esperanza de México se defraudó una vez más. El cambio verdadero no va a llegar ni a la mitad. Que pinche cambio representan gentes como la perredista Abelina López, como el perredista Félix Salgado, como Jacko Badillo, como Beatriz Mojica, como Adela Román y sus familiares, una alcaldesa que impuso Marcial Rodríguez hace tres años, de la misma manera como ahora hicieron con Abelina López; parece que a propósito buscan hacer mal a Acapulco, parece que lo hicieron a propósito para que perdiera Morena.

Es un imbécil Marcial si cree que Morena va a ganar en automático como cuando impusieron a Adela. Los guerrerenses no son tontos y los acapulqueños menos. La recomendación a los morenistas que aún creen en los reyes magos, que aún creen que su presidente no es un mentiroso enfermo igual a Félix, es que en junio, cuando se haya perdido Guerrero y Acapulco, busquen en su casa a Marcial Rodríguez, como dijo aquel de los consejeros electorales y ya saben qué decirle.

El caso es que Mario Moreno, tiene la oportunidad de ser la opción salvadora sólo tiene que sacudirse un poco más su priismo para hacer más click con la gente.

La gente del PRI debe entender que son oposición, debe entender que el discurso rancio de las propuestas y los papeles que se firman ya no convence. Mario Moreno debe ser más enfático, más proactivo, despeinarse un poco, quitarse el almidón un poco. Va bien, pero necesita mejorar en este tramo. Necesita bajarse más, ciudadanizarse más, usar otros materiales, ser más creativos.

El PRI y PRD, y Mario y los demás, deben entender que van a ganar solo porque Morena hizo un cochinero con sus candidaturas y no hay razón humana para apoyar a esos dobles corruptos. Deben entender que este momento no se va a repetir y por lo tanto deben entender que es la oportunidad de cambiar. Si no cambian y no se comprometen honestamente con la gente, igual no van a durar mucho.

Mario Moreno debe hablar como ciudadano, no como priista. La alianza ahora va más allá de esos dos partidos. Ahora se van a sumar morenistas, panistas, y muchos más, y es necesario que Mario Moreno tenga un discurso más ciudadano, se asuma como un verdadero dirigente, comience a ser el candidato de todos, el candidato de Guerrero, el candidato que le hace falta a Morena y sus militantes.

Esta es la última oportunidad del PRI para gobernar este estado, supongo que ya todos están grandecitos como para no volver a repetir los mismos errores y los mismos vicios. Demuestren a la gente que la gubernatura de Guerrero no se trata de un botín, demuestren que se puede cambiar, demuestren a la gente que no se van a equivocar, demuestren que son mejores que esos sinvergüenzas que impuso Morena, esa es la tarea, cambien el discurso, dejen de hacer lo mismo de siempre y ganarán.