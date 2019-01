Mario Moreno exige claridad en programas de AMLO en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- El coordinador de los alcaldes del PRD en Guerrero, Antonio Gaspar Beltrán, se quejó que los presidentes municipales de su partido no son consultados para integrar el padrón de beneficiarios del fertilizante.

El también alcalde de Chilpancingo informó que este viernes viajará a Atoyac de Álvarez para reunirse con alcaldes perredista y emitir un posicionamiento sobre el censo del fertilizante.

– ¿Cuál es la preocupación de los alcaldes?

“La preocupación pudiera ser que no hemos sido requeridos para la integración de esos padrones que está haciendo el gobierno federal, nosotros tenemos unos (padrones) que queremos poner a su disposición”, dijo.

Hasta el momento los alcaldes del PRD no se reúnen con el coordinador del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ni el coordinador del Programa Presidencial de Fertilizante en el estado, Héctor Manuel Popoca Boone.

Adelantó que el acuerdo de los alcaldes perredista este viernes será que el gobierno federal a través de los representantes en Guerrero los atienda en el tema del fertilizante y esperan hacer un posicionamiento público.

Confió en que el presidente López Obrado cumpla con su palabra de otorgar fertilizante gratuito a todos los campesinos. El Ayuntamiento gastaba en fertilizante 17 millones de pesos, recurso que fue destinado para obra pública este año.

Ayer, Sandoval Ballesteros aseguró que en Guerrero la entrega de fertilizante gratuito está garantizado para los verdaderos campesinos y no representará ningún conflicto.

En conferencia de prensa en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, Sandoval Ballesteros anunció que, para abaratar el costo, en próximos meses se construirá una planta para la producción del fertilizante.

Esta mañana Antonio Gaspar encabezó la reapertura de la Sala de Presidentes en el ayuntamiento donde estuvo acompañado por exalcaldes de Chilpancingo, entre ellos el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el Secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.

En su intervención el alcalde dijo que se resiste a reconocer que Chilpancingo es una de las ciudades más violentas del país y clamó por ayuda a los exalcaldes y el pueblo.

“Cuando nos levantamos y escuchamos noticias de que Chilpancingo es de las ciudades más violentas del país yo me resisto a aceptarlo, me resisto a reconocerlo, pero ello me obliga a tener que pedir la ayuda de todos, son más de 600 colonias, más de 40 comunidades”.