Guerrero.- El ex candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos afirmó que electoralmente sigue vivo: “el proceso electoral aún no termina, sigue vivo, la impugnación sigue su curso está en el tribunal, vamos a esperar los tiempos que marca la ley electoral en los sistemas de impugnación”.

En un video publicado en redes sociales desde el municipio de Cochoapa El Grande en la región de la Montaña, el excandidato de la alianza PRI-PRD dijo que el proceso electoral aún no concluye hasta que la impugnación que presentó por las irregularidades que se cometieron en la elección del pasado 6 de junio se resuelva en el Tribunal Federal Electoral.

El exalcalde de Chilpancingo comentó que ha recibido mucho apoyo para lanzarse como dirigente del PRI, pero aclaro que no tiene interés en participar en la búsqueda de la dirigencia estatal.

“Mario Moreno no está en esa ruta, estoy en la ruta que nos marcan los tiempos electorales, voy a pedir que se limpie el proceso electoral, no podemos permitir que en este estado y este país se siga trastocando la justicia y que poderes no pueden seguir incidiendo en los resultados en Guerrero y en México y serán los que determinen quién habrá de gobernarnos”, afirmó.