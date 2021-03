Guerrero .Opinión.– En cuatro días que lleva de campaña electoral, Mario Moreno Arcos, candidato a gobernador de Guerrero por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se ha centrado en el tema de las mujeres y en firmar compromisos que garanticen sus derechos, pero en un futuro incierto.

En estos cuatro días ha firmado (a la vieja usanza de hacer política) un decálogo donde están sus compromisos con las mujeres, como si la sola firma de un documento garantizara su cumplimiento, la historia ya ha demostrado que no es así. Montones de candidatos han hecho lo mismo y han mentido.

Si de verdad Mario Moreno pretende ser auténtico en sus compromisos con las mujeres; si de verdad quiere ser respetado y marcar diferencias, debe actuar ya en consecuencia.

El candidato priista debe solicitar a su gobernador, Héctor Astudillo Flores y al fiscal del estado, Jorge Zuriel, que ya no dilaten más la resolución sobre la investigación por violación en contra del virtual candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio.

Mario Moreno tiene una doble obligación ética que cumplir, si no quiere que sus compromisos con las mujeres se vean sólo como oportunismo vil, como una farsa.

Primero, debe hacerlo porque ya se comprometió y usa como recurso de campaña el tema de la violencia de género. Segundo: porque el gobierno del estado es de su partido, y eso lo obliga, más que a nadie, exigir la celeridad de la indagación contra Salgado.

De no hacerlo y seguir con su discurso de que “yo sí les creo”, y “ya rompí el pacto patriarcal”, suena falso, porque la realidad y la exigencia de las mujeres, es hoy, no para un futuro incierto. Mario Moreno debe deslindarse de hecho, no de palabras de cualquier complicidad o pacto.

Ponerse del lado de las víctimas, de las mujeres, del movimiento feminista, es hoy, con acciones concretas. Con gestiones contundentes que resuelvan en este mes, si es que en verdad hay razones jurídicas para judicializar la carpeta por violación, lo que significaría dar respuesta a la exigencia de las mujeres que exigen se le retire la candidatura al “Toro sin cerca”.

De no hacerlo así, de no actuar ahora que puede, toda su estrategia basada en ponerse del lado de las mujeres pero con acciones a futuro, sonará falsa; quedará como un oportunismo político ruin, que por mucho que lo intente, tiene altas probabilidades de fallar.

No hay que olvidar que Mario Moreno formó parte del actual gobierno priista donde no hubo ningún avance sustancial en las políticas públicas de atención a las mujeres. Este solo hecho hace difícil, sino, imposible creerle “sus compromisos” como candidato, su Agenda por las Mujeres.

Si Moreno Arcos está realmente dispuesto a pelearle la candidatura de tú a tú a Morena y a Félix, deber actuar con decisión y valentía. Debe ser auténtico, debe exigir al fiscal del estado que judicialice la carpeta por violación en contra de Félix Salgado, de lo contrario, por más que lo intente, todos sus esfuerzos serán impostados, falsos.