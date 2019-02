Más de la mitad de los mexicanos no cambian contraseñas con frecuencia

Tlaxiaco, Oax.,(Notimex).- Tras 29 años de servicio, la maestra Teresa Asunción España Ortiz dejó las aulas comunitarias de la mixteca oaxaqueña para dedicarse de lleno a la escritura de su libro “Palabras en Lengua Ñuu Savi (mixteco)”, el objetivo es que sus raíces no desaparezcan, se mutilen o deformen.

Pero España Ortiz, de 61 años de edad, sabe que un libro no es suficiente para cumplir su propósito, así que decidió aceptar la invitación de su sobrina Eli para dar clases de mixteco en el Instituto Universitario Unimos Tlaxiaco, situado en esta ciudad.

“Mi sobrina Eli me dijo que quería perfeccionar su mixteco porque ella sí lo habla pero no muy bien, y me decía decía: Tía, enséñeme”, compartió la maestra luego de dar una lección a niños y adultos de entre 10 y 35 años de edad.