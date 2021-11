Chilpancingo.- En el Congreso local se desarrolló el foro “La importancia del campo para la transformación de Guerrero”, en el que legisladores, funcionarios, académicos y líderes de organizaciones sociales y campesinas coincidieron en la necesidad de un mayor presupuesto, pero sobre todo una eficiente y correcta aplicación de los recursos que coadyuve con la productividad y la economía del sector rural.

Dio la bienvenida a los participantes el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacando que gracias al acuerdo y consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso se logró la conclusión de este importante evento en las instalaciones del Poder Legislativo.

En ese sentido, aseguró que las puertas del Congreso están abiertas a los campesinos organizados y hay plena disposición de las y los legisladores para escuchar opiniones y atender las legítimas demandas de los campesinos.

“Podemos un día no tener carro ni celular, o no gozar de muchos otros satisfactores, pero definitivamente no podemos dejar de alimentarnos; eso es algo que debemos valorar de quienes cultivan la tierra, los campesinos, a los que definitivamente hay que apoyar para que dejen de ser el sector olvidado y marginado de siempre”, externó.