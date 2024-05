Guerrero.- Si la gente de Tlapa se pone lista y se aleja de prejuicios políticos, seguramente tendrá en Masedonio Mendoza uno de los mejores presidentes que haya tenido ese municipio de la montaña Alta de Guerrero en toda su historia, porque Masedonio, simplemente, es auténtico.

Por lo contrario, si la gente se deja llevar por la insensatez del momento, por las habladurías, podrían cometer la más grave equivocación, y la presidencia de Tlapa podría ser ocupada por un político de probada corrupción como es ya saben quién que postula un partido fraudulento.

Tlapa es un municipio que ha padecido desde siempre la corrupción y el autoritarismo de sus alcaldes. Cuando gobernó el PRI, se robaban el presupuesto; cuando gobernó la dizque oposición, el PRD, también. Nunca hubo ninguna diferencia en los estilos de gobierno. Los gobiernos de uno como del otro partido fueron corruptos e insensatos, tanto que Tlapa sigue esperando la llegada de alguien honesto para que arregle las cosas que están mal.

Masedonio Mendoza es un político que intenta ser diferente; trata de no repetir los vicios de los políticos tradiciones, ni los discursos llenos de lugares comunes y simulación que acostumbran los otros. Masedonio habla con la honestidad del corazón, dice lo que siente y eso que siente es lo que la gente anhela: que se acabe el abuso y la corrupción, que Tlapa tenga futuro.

La gente de Tlapa está a punto de hacer dos cosas: escribir una nueva historia, cambiar para bien, o quedarse por siempre en la inmovilidad, en el atraso y la corrupción. La elección en este municipio no es una elección de partidos, es una elección de personajes. Los partidos no gobiernan, gobiernan las personas. Si la gente vota por una persona de probada corrupción, lo que vendrá no será ninguna novedad, lo que le espera a este municipio será el desastre total.

La gente de Tlapa ya sabe lo que es elegir mal, los resultados están a la vista. Si hubiera habido buenos gobiernos, los políticos no tendrían por qué estar prometiendo ahora las mismas cosas de siempre: calles pavimentadas, caminos, agua potable, programas de desarrollo, becas, etc., habría nuevas propuestas, pero no las hay. Eso significa que esos partidos que prometieron lo mejor no cumplieron

La elección de alcalde en Tlapa se decidirá entre dos aspirantes: Masedonio Mendoza, una persona honesta y auténtica, y por otro lado un rufián y eterno vividor de la política. No hay mucho qué pensar.

Masedonio Mendoza es un ciudadano comprometido con su pueblo, la gente lo conoce bien. Su llegada a la política es reciente y hasta ahora no hay nada de qué reprocharle. Su oponente es todo lo contrario, la gente sabe que es un mañoso, un mentiroso y un ambicioso vulgar.

La decisión es fácil, uno es la certeza de lo peor, en cambio, Masedonio es la esperanza de que la vida de las personas en Tlapa debe mejorar. No hay forma de equivocarse.