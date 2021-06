Chilpancingo, Guerrero. – Cuatro maestros adheridos a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) murieron pese a estar vacunados contra el Covid-19, reveló el coordinador de dicha organización magisterial en la Costa Chica, Alejandro Román.

Entrevistado este día, el profesor dijo que sus cuatro compañeros comenzaron a presentar síntomas del virus después de que les fue suministrada la unidosis del biológico chino CanSino, y enseguida fallecieron.

Se trata de cuatro maestros jóvenes quienes estaban en servicio en el sector educativo, en Chilpancingo, indicó el docente Román, e insistió que es por esta razón por la que se oponen al regreso a clases presenciales el próximo 31 de agosto.

Consideró que para un retorno seguro a las aulas, debe estar vacunado el 100 por ciento de la población académica y estudiantil, dado que este último también llega a ser portadora del Coronavirus.

“Sí vacunan a los profes, sí vacunan al personal educativo, pero sabemos que los niños son portadores y pueden contagiar a los demás. Entonces, nosotros sí pedimos que se desahogue todo este proceso de vacunación para tener un regreso a clases presencial”, dijo.

Agregó que, además, muchas escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada, “no hay aulas, no hay sanitarios, no hay agua. Entonces, no se puede aventurar a un regreso a clases con las condiciones que tenemos”.