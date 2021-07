México.- Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México es acusado de haber matado a un perro en Chalco, Estado de México.

El perrito que fue asesinado a patadas presuntamente por el policía era de la raza pastor belga y se llamaba “Astro”, ante esto el agente de la SSC fue denunciado en la Fiscalía de Texcoco por el amo del can.

Según la versión del dueño del perro, Adrián Huerta, “Astro” caminaba apaciblemente en su salida habitual cuando de repente un perro tipo bulldog que no traía correa, se acercó y lo atacó.

Por lo que el propietario del otro perro osea el policía comenzó a patear a “Astro” con el objetivo supuestamente de separarlos, sin embargo terminó matándolo.

El agente denunciado es David R.L. pero al dueño del perro que murió le dijeron en la Fiscalía que no existia delito que perseguir.

“La jueza Elizabeth Baños Martínez, agente del MP, hace la determinación que en el Edomex no es ningún delito de matar a un animalito, no hay sanción a quien lo haya hecho. Ojalá me puedan ayudar a que este seudopolicía pague lo que hizo”, comentó el dueño de “Astro”.