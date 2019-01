Mayoría del parlamento británico rechaza acuerdo del Brexit de May

México.-El Parlamento británico rechazó este martes por una contundente mayoría el acuerdo de salida de la Unión Europea (UE) alcanzado por la primera ministra, Theresa May, con el bloque europeo.

Con un resultado de 432 votos en contra y 202 a favor, esta es la peor derrota para un gobierno británico en la historia moderna.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de confianza que se votará este mismo miércoles.

Por su parte, May ha prometido elaborar un buen acuerdo alternativo antes del 29 de marzo, la fecha en que por ley debe concretarse el Brexit.

“Está claro que el parlamento no apoya este acuerdo, pero no ha dado una clara señal de qué es lo que apoya, y la claridad sobre esto se necesita lo antes posible porque cada día que pasa sin una solución significa más incertidumbre, amargura y rencor para Reino Unido”, declaró la primera ministra.

En cuanto a la moción de confianza, May se comprometió a hacer tiempo en la agenda del miércoles para que se celebre el debate.

“Territorio desconocido”

Reino Unido se adentra ahora en lo que May llamó hace una semana “territorio desconocido”.

De esta manera, no está claro en estos momentos si realmente habrá Brexit, con o sin acuerdo, este 29 de marzo,

Esta votación debía haberse realizado el pasado 11 de diciembre, pero ante una derrota segura, May la postergó a enero.

El punto del documento que causó más rechazo entre los legisladores es la salvaguarda irlandesa, por la que Irlanda del Norte (que junto a Escocia e Inglaterra conforman Reino Unido) hubiera quedado sometida a algunas normas de la UE si, después del periodo de transición, Londres y Bruselas no llegaban a firmar un acuerdo comercial.

Muchos parlamentarios querían una garantía de la UE de que esta cláusula, en caso de activarse, iba a ser temporal. Pero Bruselas se negó a modificar el documento y, a cambio, ofreció cartas de sus líderes que, para los legisladores británicos, no fueron suficientes.

Reacción de la UE

El resultado de la votación fue lamentado por los líderes europeos.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribió en Twitter que alguien tiene que ser ahora lo suficientemente valiente para reconsiderar la decisión de abandonar la UE.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, declaró que el resultado aumenta el riesgo de que se produzca una salida desordenada.

Juncker urgió a Reino Unido a aclarar sus intenciones lo antes posible.

Qué pasa ahora

Pese a lo incierto del momento, se pueden plantear algunos escenarios:

Voto de confianza. Tal como había anticipado, el Partido Laborista presentó una moción de confianza en cuanto se conoció el resultado de la votación. El debate tendrá lugar en el Parlamento británico este miércoles.

Un Brexit sin acuerdo. Si no se adopta otra medida, se puede dar un Brexit sin acuerdo, también conocido como Brexit duro. La ley que permite la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 29 de marzo ya está en vigor.

Renegociación del acuerdo. El gobierno puede proponer que se renegocie un nuevo acuerdo con la UE. Vista la abrumadora mayoría que rechazó el acuerdo actual, la nueva propuesta tendrá que incorporar grandes cambios, no pequeñas enmiendas.

Elecciones generales. Aunque por el momento no se ha pronunciado en este sentido, Theresa MAy puede optar por la celebración de nuevas elecciones. Ella no tiene el poder de convocarlas por sí sola, pero puede pedirles a los parlamentarios que voten a favor de unas elecciones anticipadas. Se necesita el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios.

Otro referéndum. Esta es otra de las opciones del gobierno, aunque bajo las actuales circunstancias, es demasiado tarde para celebrar la consulta antes del 29 de marzo. Sería necesario pedir una extensión del artículo 50 para ampliar ese plazo y, además, se deben cumplir una serie de requisitos para la convocatorias de referendos.

¿Puede Reino Unido irse de la UE sin acuerdo?

La alternativa de un Brexit duro (sin acuerdo) es la peor vista por la mayoría de parlamentarios y por la propia May. Este causaría graves alteraciones negativas en la economía británica.

La derrota sufrida por Theresa May es la peor para un gobierno británico en la historia moderna.

Según se pudo ver en votaciones recientes, al menos 20 parlamentarios del Partido Conservador (el de Theresa May) estarían dispuestos a apoyar a la oposición para evitar que el Brexit se realice sin un pacto con la UE, según estimaciones del diario estadounidense The Washington Post.

Pero la forma de funcionar del legislativo dificulta que los parlamentarios tomen el control del proceso sin llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, así que lo que este determine tendrá un peso decisivo.

Theresa May ha insistido en los últimos días en la importancia de hacer cumplir la voluntad de los votantes que participaron en el referéndum, pero también ha dicho que, en caso de que su plan fuera rechazado, el Brexit está en riesgo.

Reino Unido todavía puede dar un paso atrás y renunciar al Brexit, así lo dictó el pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). Londres no necesita pedirles permiso a los 27 miembros restantes de la UE para hacerlo.

En cambio, para aplazar el Brexit sí necesita su visto bueno.

