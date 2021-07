México.- Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un llamado a toda la población mexicana a vacunarse, frente al peligro que representa la nueva variante Delta del COVID-19, a la vez que criticó, de nueva cuenta, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el manejo de la pandemia.

“La nueva variante, la Delta, es una amenaza real. Con un presidente que ni el cubrebocas quiere usar, con un gobierno que sigue sin querer hacer lo que está probado que ya ha funcionado en otros países, la única salida que tenemos es cuidarnos nosotros mismos”, dijo a través de un video difundido en redes sociales.

Además, señaló que muchas personas aún se sienten confundidas por todo lo que han escuchado sobre las vacunas, pero aportó un dato contundente: durante el mes de julio, en Estados Unidos, de cada 100 personas que se murieron por COVID-19, 99 no estaban vacunadas.

Por eso, entre las “cosas que podemos y que debemos hacer” hay una acción que es “por mucho, la más importante de todas: vacunarnos”, insistió.

También dijo que gracias a este “gobierno inepto”, México es el país con más niñas y niños huérfanos, menores quedados a la deriva por la muerte de sus cuidadores principales que fallecieron a causa del SARS-CoV-2. Indicó que más de 141,000 pequeñas y pequeños se encuentran en esta situación.

De cada 100 personas que murieron por COVID en EU en julio, 99 tenían algo en común: no estaban vacunados. Si puedes, vacúnate. pic.twitter.com/hHc5Js1IqC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 26, 2021

“Me da muchísimo coraje, que mucho de ese dolor tiene su origen en esta estupidez”, comentó Anaya, en el momento en el que se proyectaron unos segundos de una de las conferencias matutinas de AMLO, donde se le escucha aseverar que no pasaba nada si la gente se abrazaba con esta enfermedad letal.

Al finalizar su mensaje, expresó respetar a las personas que tienen una verdadera razón de peso para no vacunarse, sin embargo llamó a la población a informase y aplicarse el biológico, aunque haya personas que incluso estando inmunizadas contrajeron el virus.

“Nadie dijo que con la vacuna ya no te vas a enfermar, lo que la vacuna evita es que te enfermes de gravedad o que te mueras por COVID, o sea, la vacuna prácticamente garantiza que no termines en un hospital y prácticamente garantiza que no te mueras por COVID”, recordó.