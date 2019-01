Memes se burlan de playera del América dedicada al “Chanfle”

México.-Luego de confirmarse el pase de Diego Lainez al Betis, el mediocampista habló sobre su sentir al cumplir su sueño de ir a Europa.

Fichaje a Europa: “Ya soy jugador de Betis, estaré comprometido hasta el final de la temporada, quiero estar mucho tiempo porque apostó por mí. Estoy muy contento de este paso que estoy dado en mi carrera, es algo muy bueno para mí y el fútbol mexicano, un paso enorme, contento porque que la directiva me haya apoyado, ya quiero estar allá”.

La liga española: “Es de las mejores ligas del mundo, estoy convencido de ello por eso estoy decidido de ir a Betis, la afición es impresionante y algo que impactó en mí, a todo futbolista le gustan esos sentimientos”.

He visualizado esto desde que estaba en fuerzas básicas”

Otras opciones para ir a Europa: “Los otros eran buenos clubes, pero el equipo que me llamó la atención de manera buena fue el Betis, además está Andrés Guardado, las cosas las están haciendo bien y el esfuerzo de la directiva, ahora a demostrar por qué vinieron de Betis”.

El América: “Agradecido con el club, me querían tener un poco más, es entendible, pero también me entendieron y saben de la decisión que tomé, me apoyaron en esto desde el primer día, estoy agradecido con la directiva, mis compañeros y Emilio (Azcárraga), quien me ha apoyado desde tiempo atrás. El América fue el equipo que me abrió las puertas y lo seguiré viendo, como aficionado de América será bonito verlo desde fuera”.

Muy contento que me vayan a tocar ese tipo de partidos contra el Real Madrid”

Preparado para ir a Europa: “Me sentía con esa inquietud de asumir este reto, me he preparado desde siempre, he visualizado esto desde que estaba en fuerzas básicas, ya fui campeón, ahora me toca irme a Europa, estoy contento por cómo se ha dado todo”.