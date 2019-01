“Mentes criminales” muy cerca de su fin; 15 temporada será la última

México.- CBS ha renovado Mentes criminales por una decimoquinta temporada que, además, será la última de la serie.

Según Variety, la temporada final constará de 10 episodios, sumando así un total de 325 durante todos sus años y convirtiéndose en una de las ficciones de mayor duración en la historia de la televisión.

Protagonizada por Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Aisha Tyler, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez y Daniel Henney, la serie gira en torno a un equipo de élite de perfiladores del FBI que analizan las mentes criminales más retorcidas del país, anticipando sus próximos movimientos antes de que vuelvan a atacar.

La showrunner Erica Messer ha dado algunos detalles de lo que traerá la última entrega, incluyendo una boda y una confesión que pondrá contra las cuerdas a un miembro del equipo. Además, los últimos episodios presentarán a un “digno adversario para el equipo, sobretodo para David Rossi”, apuntó Messer en una entrevista para Deadline.

“Estaremos ante otro formidable villano y la temporada concluirá con un enfrentamiento con esa persona”, agregó.

La showrunner también dejó la puerta abierta al regreso de algunos personajes, incluido el líder original interpretado por Mandy Patinkin, quien abandonó tras la tercera temporada, Thomas Gibson, despedido en 2016 por un altercado en el set, o Shemar Moore.

“Tengo muchas esperanzas de que podamos honrar a todos los personajes que han sido aclamados por la audiencia durante años, pero no sé qué aspecto tendrá, no conozco la logística. No se rodará hasta primavera, así que tengo tiempo para pensar en ello, pero la esperanza es poder honrar toda esa historia, a todos esos héroes que han venido y se han ido”, contó Messer.