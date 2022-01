F1.- El silencio de Lewis Hamilton sigue despertando todo tipo de especulaciones. El siete veces campeón del mundo no se pronunció públicamente desde aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés Max Verstappen.

Si bien algunos personajes como Nico Rosberg, Toto Wolff y su propio hermano Nicolas, entre otros, dieron su opinión al respecto y explicaron lo que podría pasar con el piloto británico de cara al 2022, todavía continúa la incertidumbre sobre si esa carrera en Yas Marina pudo haber sido la última de su larga trayectoria en la Fórmula 1.

En ese contexto, ahora fue la escudería de Mercedes la que dejó un enigmático mensaje en las redes sociales con el que alimentó las esperanzas de los fanáticos, quienes desean que continúe para recuperar la corona en el siguiente campeonato.

“La adversidad hace que algunos se quiebren; otros que batan récords”, fueron las palabras que compartió el equipo alemán en sus cuentas oficiales junto a una foto de Lewis Hamilton y que automáticamente despertó la ilusión de los miles de seguidores de la Flecha Plateada.

Adversity causes some to break; others to break records. 💜🖤💪 pic.twitter.com/KVTf6iXKma

Hasta el momento el heptacampeón del mundo continúa en silencio y alejado de las redes sociales, incluso dejó de seguir a todos los usuarios que tenía en Instagram. “Lewis está bien, creo que está haciendo una especie de parón de las redes sociales y no lo culpo. Las redes sociales pueden ser un lugar muy tóxico, pero está bien”, consideró su hermano menor Nic en su canal de Twitch.

“Cuento con que estará de vuelta en la parrilla el próximo año y luchará por recuperar el título de campeón que de alguna manera le fue arrebatado”, intuyó Nico Rosberg, uno de sus rivales históricos después de lo ocurrido en el Mundial del 2016, el cual terminó en manos de él.

Después de la dura derrota en Abu Dabi, Lewis Hamilton no volvió a pronunciarse públicamente. De hecho la única aparición ante los medios fue cuando acudió junto a su madre Carmen al Castillo de Windsor para ser nombrado Caballero de la Corona por el príncipe Carlos.

En medio de los rumores sobre su posible retiro, también hay que recordar que protagonizó una sonada ausencia al no asistir a la gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a la que los tres mejores pilotos están prácticamente obligados a estar presentes.

P2 on the front row tomorrow, not bad since I prefer the battle. We’re looking strong and feeling focused — we’ve got to dig deeper than ever before. LET’S GO ‼️‼️ pic.twitter.com/3Pd3tjHQsp