Merkel se despide de sus fans en Facebook , ahora sólo usará Instagram

México.-Las fuertes nevadas caídas desde anoche en varias regiones británicas han provocado el cierre de escuelas, retraso en servicios ferroviarios y cancelación de vuelos.

La aerolínea British Airways (BA) indicó hoy que algunos de sus vuelos de larga distancia desde y con destino al aeropuerto londinense de Heathrow han sido cancelados por el temporal.

El aeropuerto de Bristol, oeste inglés, tenía suspendidos todos sus vuelos hasta las 08.00 GMT de hoy a fin de poder quitar la nieve de la pista y se ha pedido a los pasajeros que verifiquen el estado de sus viajes antes de acudir al aeródromo.

Live updates as snow causes Heathrow Airport to cancel multiple flights https://t.co/BwayxpSELk pic.twitter.com/hnZ7gDoSaq

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) February 1, 2019