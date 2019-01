“Mexicanos me apoyan en combate al huachicoleo”: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por el respaldo que, dice, ha recibido de los mexicanos por su plan implementado en contra de robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó que incluso se ha detenido en alguna estación de servicio para conversar con los trabajadores sobre la estrategia implementada hace unos días.

“Me siento muy respaldado, así me lo expresan en la calle. Puedo estar hasta en una gasolinería donde se están dando las molestias y la gente me dice que no demos ni un paso más”, aseguró el jefe del Ejecutivo federal.