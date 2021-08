AP. Mundo.- El gobierno mexicano otorgó el estatus de refugiado por persecución política al exministro de Obras Públicas de El Salvador, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, sobre quien pende una orden internacional de captura, según informó el lunes su abogado defensor.

“El señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el Estado de México”, dijo a la prensa el abogado Pedro Cruz.

Cruz habló con los periodistas luego de presentar un recurso en contra de la decisión de un juez salvadoreño que ordenó la detención preventiva contra diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“El gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura política, legislativa y judicial para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador”, agregó Cruz.

Además, se presentó la acusación y se solicitó la orden de captura con difusión roja contra Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.

Ya guardan prisión en las cárceles del país la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.