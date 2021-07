México.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, pidió apoyo a los senadores de Estados Unidos para abrir por partes la frontera y aclarar cuáles son consideradas actividades esenciales y no esenciales.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 6 de julio, Ebrard pidió ayuda a los senadores norteamericanos.

“Ayer le pedimos su apoyo a los senadores (de Estados Unidos) respecto a que si no van a levantar las restricciones en toda la frontera, porque consideran que por razones sanitarias no se puede hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por actividad no esencial y esencial”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.