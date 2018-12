México se opone a deportar a migrantes que buscan ingresar a EU

En caso de que ese país no autorice el ingreso de los migrantes que esperan en México la definición de su caso, podrán quedarse aquí, transitar libremente y obtener un trabajo.

México. Notimex.- Si Estados Unidos no acepta el ingreso de migrantes a su territorio, México no estaría a favor de devolver a los extranjeros a sus países de origen, debido a que corren un riesgo para realizar sus proyectos de vida de forma segura, indicó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Alday González.

“Desde luego que México no estaría a favor de devolverles a sus países de origen o a naciones donde corren un riesgo, justamente porque están saliendo de esos lugares en los cuales no pueden llevar a cabo sus proyectos de vida de forma segura”, dijo en conferencia tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que devolverá a México a los extranjeros que tienen pendiente un proceso migratorio.

Al fijar la postura del gobierno de México sobre la decisión del Departamento de Seguridad Interna estadounidense, afirmó que en caso de que ese país no autorice el ingreso de los migrantes que esperan en México la definición de su caso, podrán quedarse aquí, transitar libremente y obtener un trabajo.

Apuntó que “parte de las obligaciones internacionales que tiene México al acoger a una persona, y más bajo estas características de razones humanitarias, es no devolverles cuando puedan correr el riesgo de enfrentar vejaciones a su integridad física, que su vida corra peligro, o que puedan ser objeto de malos tratos o tortura, de manera que eso (devolverlos) no sería una posibilidad”.

En el salón José María Morelos de la Cancillería, subrayó que el interés principal del gobierno mexicano es brindar protección a las personas que enfrentan un procedimiento migratorio, y que van a ser devueltas por el gobierno de Estados Unidos, para que México les pueda brindar protección.

“Les vamos a brindar protección, porque en primer lugar, esta medida unilateral los pone en una situación de enorme vulnerabilidad y el gobierno mexicano tiene la convicción de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentra en este momento enfrentando esta situación, personas que pueden sufrir de enormes riesgos en caso de no ser acogidas”, dijo.

Detalló que por lo tanto, el gobierno mexicano va a recibir a algunas de estas personas “y les brindará toda la protección y el goce de los derechos que ofrece la Constitución mexicana y la Ley de Migración”.

Expuso que una vez que estas personas soliciten su ingreso a México, la autoridad, de manera soberana, determinará su ingreso al país bajo una categoría prevista por la ley mexicana como visitantes por razones humanitarias, que les permitirá volver a Estados Unidos cuando sean solicitados para continuar con su proceso migratorio.

“Mientras estén en México van a gozar de la protección que otorgan las leyes, van a poder solicitar un permiso de trabajo para enfrentar sus necesidades y para estar en condiciones dignas en nuestro país”, aseguró el consultor jurídico.

El consultor jurídico adjunto “A” de la SRE, Alejandro Celorio, indicó que para los migrantes que no tengan casos abiertos en Estados Unidos, no están sujetos a la medida implementada por el Departamento de Seguridad Interna, por lo que el gobierno de ese país “tendrá que decidir de conformidad con sus leyes el curso que sigan la situación de esas personas”.

En el caso de las personas que sean devueltas a México, enfatizó que una vez que se acepta su ingreso a territorio nacional, “es como cualquier persona con libertad de movimiento, podrán solicitar un permiso de trabajo para solventar sus necesidades básicas”.

“Es muy importante recordar que estas personas no estarán bajo la custodia del Estado mexicano, no estarán recluidas, no estarán bajo nuestra custodia, tendrán libertad de movimiento como cualquier individuo en territorio nacional, en el marco de los principios determinados por la Constitución mexicana”, señaló.