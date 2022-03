México. Poesía.- “Creo que vivimos un momento de esplendor en la poesía, aunque también hay mucha falsa poesía y falsos poetas”, afirma de entrada el poeta Jorge Contreras Herrera (Hidalgo, México, 1978).

Sobre la pregunta de rigor, planteado a todos los poetas: ¿Qué cosa es la poesía?, Jorge expresa que la poesía, como las religiones, tiene dogmas que se van repitiendo en cada tradición y una de ellas ha sido decir que la poesía no se puede definir, pero, “¿acaso esto, no es limitar a la propia poesía de definirse a sí misma?”, se pregunta el ganador de la Presea al Mérito Cultural y Literario “Raúl Renán”.

“Entonces para mí, la poesía es una dimensión del entendimiento, una realidad superior, a la cual, a veces el poeta accede y representa esa realidad en su poema, pero el poema siempre será una representación de la poesía”.

Jorge Contreras ha publicado once libros de poesía, tres de ellos en el extranjero. Sus poemas se han traducido al italiano, alemán, portugués, náhuatl, inglés, búlgaro, árabe y catalán. Es director del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván, en Tizayuca, Hidalgo, y miembro del comité del Festival Internacional de Poesía de la Habana.

Explica que esa es la forma que encuentra la poesía para expresarse al nivel de entendimiento de nuestra inteligencia e imaginación. Por lo que una imagen hindú de alguna diosa o dios con seis manos y una serie de alegorías o un mandala o el calendario solar, conocida como piedra de sol de los mexicas también son poemas, como decía Octavio Paz, poemas mudos. Creo que pensamos en poema únicamente como algo que se hace con palabras, con el idioma, pero la poesía se expresa incluso en la cocina, en las artes, el lo cotidiano, en el gesto. Y lo que debe representar es, en primer lugar, verdades; me refiero a que fácilmente se puede caer en falacias por usar el poema como una forma de comunicación y no de comunión, por lo que, el poema, puede estar cargado de ideologías, y esto puede representar un sesgo en la verdadera vocación del poema.

“En segundo lugar”, explica Jorge, “debe representar atributos de lo perfecto, me refiero a belleza, armonía, y con esto no me refiero a la gramática, sino a lo que expresa, lo que hay dentro del poema. Parafraseando a Ezra Pound, creo que el poema además de trasmitir una emoción trasmite una energía. En ese sentido agrego que el poema puede expresar lo inexpresable. Por lo tanto, son cosas que se viven, algo como una experiencia estética, una conmoción que se experimenta y aunque diga cómo fue lo que sentí cuando escuché la novena sinfonía de Beethoven, no puedo expresarlo tal cual, siempre será un acercamiento. El poema logra esa comunión, que es muy particular al lector o al espíritu o alma del lector para ser más preciso”.

La poesía para conocernos

Contreras fue diagnosticado con depresión crónica desde hace muchos años. A los 14 años intentó suicidarse y recuerda haber vivido una infancia en la que se sentía incomprendido. Le gustaba leer, pero la educación era muy deficiente, “en vez de motivarte a la lectura, los maestros le pedían a mis padres que no me dejaran leer”, trae a la memoria el poeta.

-¿Cuál es el propósito de la poesía?

-Conocernos a nosotros mismos, no del modo que lo hace la filosofía, sino en el sentido simbólico de los espejos. Creo que, en muchos aspectos, en los que la poesía está más allá de la literatura, es una forma que tiene el ser humano de tener comunicación con lo sagrado, o con lo eterno. Por algo, todos los libros sagrados están escritos en lenguaje poético, los mitos mismos, ciertos tesoros de las civilizaciones que, gracias a ese lenguaje poético, se siguen comunicando con nosotros.

-Actualmente, ¿de qué hablan los poetas?, ¿cuáles son sus temas?

-Creo que se habla de nuevos mitos y de nuevos retos del lenguaje de ciencia, inteligencia artificial, de los conflictos del mundo, y de los grandes temas de todos los tiempos. El amor, la identidad, la muerte y la naturaleza, también hay un retorno a descubrir poetas que fueron olvidados en sus épocas. Creo que vivimos un momento de esplendor en la poesía, aun que también hay mucha falsa poesía y falsos poetas.

Jorge Contreras refiere que la poesía realmente sí sirve para algo, “mucho más de lo imaginado”, pero que no nos damos cuenta de ello, como no nos damos cuenta de si hay alma o no, o de preguntarnos qué es el alma, “pero imaginemos la historia del ser humano sin poesía: no existirían los mitos, la música, las propias civilizaciones, el mundo sería un infierno peor de lo que a veces es. Entonces, creo que, en ese sentido, la poesía es una reserva espiritual de la humanidad. Es una válvula de escape del alma mundi. Sirve, sí, pero no nos damos cuenta”.

Balcanización poética

-¿Se está creando en México una forma original de hacer poesía? ¿Hay algún movimiento que podamos identificar?

-Creo que México cuenta con una balcanización de la poesía desde hace mucho. Los poetas del norte del país, tienen una tradición y de pronto son más vanguardistas, los poetas del sur, son más neobarrocos y exuberantes. En el centro hay una poesía escrita bajo mucha presión, aunque también con muchos rumbos. Hay muchos movimientos, y algunos provocados por los premios, los libros con temas unitarios, y estamos pasando de la brevedad y de la idea de “menos es más” a una poesía expansionista o de largo aliento. Ese también es un fenómeno en el que apenas estamos entrando y quizá por el tema de la poesía híbrida, de poder narrar poéticamente y agregar documental, periodismo, u otros elementos como la física cuántica o la medicina. En la provincia hay movimientos poéticos muy del magisterio, casi siempre muy didáctica y conservadora. Las nuevas generaciones están logrando una poesía bien escrita que realmente sorprende.

“El mundo cada día se hace más pequeño”, dice Jorge cuando le pregunto sobre los aportes de los poetas mexicanos a la poesía latinoamericana. “Con la revolución tecnológica que representa Internet y las redes sociales, todo ha cambiado y se puede notar más las poéticas de cada país”. Como ejemplo propone a Marco Antonio Campos, quien considera que es, quizá, de los que más han aportado en este sentido, y ha sido un puente con la literatura del siglo XIX y la actual, además de un gran traductor y erudito, “por lo que creo que en toda América se le conoce y reconoce”.

También mencionó al poeta y sacerdote argentino Hugo Mujica como otro importante aportador a la literatura latinoamericana, “y en el caso de él, entra la meditación y el misticismo, un conocimiento esotérico de lo que es la poesía, y me refiero a esotérico en contraposición a exotérico. Y de mi generación, me gusta la poesía de Patricia López González de Argentina, Pavel Ugarte de Perú, Giselle Lucía de Cuba, y en realidad son muchos los que están haciendo o influyendo. Todos los premios Aguascalientes y Jaime Sabines, Manuel Acuña, son premios cuyos ganadores observa todo el mundo panhispánico, lo mismo el Sor Juana, el Ramón López, entonces para abreviar, digo que todos sus ganadores son ejemplos”.

Significado de ser poeta

-¿Crees que Paz marcó la pauta para el ejercicio de una poesía conservadora? ¿Se escribe en México una poesía conservadora?

-Muchos querían agradarle a Paz, y había una poesía que iba muy bien con la época, aunque no creo que haya marcado esa pauta, por el contrario, motivó a que se escribiera de otros modos, como Blanco, o el poema que escribió en los escalones de Bellas Artes. México es muy vanguardista, como la poesía de la irreverencia de José Eugenio Sánchez, o la de Elisa Díaz Castelo o René Morales, que escribe poemas al OXXO o a los condenados a muerte en USA.

“Sólo los verdaderos poetas son solidarios entre sí”, responde Jorge a la pregunta. “Porque creo que padecemos mucho de cuestiones similares, sabemos lo que sentimos y hay un gran apoyo por ese sentido, y en contraparte, también hay quienes tratan de destruir al otro, como si de partidos y contiendas políticas se tratara. Personalmente yo he encontrado seres humanos excepcionales en el buen sentido, en los poetas”.

-¿Qué significa para ti ser poeta?

-Siempre ha sido importante para mí conocer a otros poetas, hacerles preguntas un poco de su mística y leerlos. Mi primer libro fue una plaquette en 1999 junto con mi amigo Gerardo Castillo y un prólogo de Francisco de León, que era nuestro maestro. De ahí, hasta el 2007 publiqué un libro llamado ¿Quién soy otro sino tú? De esa fecha las publicaciones han sido más frecuentes.

Jorge Contreras tiene once libros publicados, algunas antologías que ha compilado y ha editado a otros autores. Comenzó un par de Festivales Internacionales de Poesía y fue nombrado presidente honorario del FIP de la Habana Cuba, en el 2018.