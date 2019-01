Mezcal, emblema de la gastronomía para paladares locales y extranjeros

México.-Las actuaciones de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira en la película Roma, les han valido el reconocimiento público y ahora aparecen en el listado de la Revista W junto a Nicole Kidman, Kiki Layne, Elsie Fisher, Regina King, entre otros.

En un listado de 29 personas, entre mujeres y hombres, la revista resalta a las mexicanas en un mix de las “más grandes estrellas de Hollywood”.

En la publicación se realizaron una serie de fotografías de los reconocidos, y una cita sobre el filme o trabajo por el que fueron tomados en cuenta.

Yalitza indicó: “La grabación de Roma duró seis meses. Filmamos en orden cronológico. Fue un proceso muy largo para mí. Nunca había visto ninguna película de Alfonso Cuarón. En realidad, no sabía quién era él. Alfonso me pidió que no viera ninguna de sus películas hasta que termináramos de grabar. No quería que envenenara mi mente imágenes o ideas”.