Guerrero.- Resulta ilógico y absurdo preguntar a los guerrerenses sobre si Félix Salgado tiene mala fama pública, algo que el mismo Salgado admitió el 21 de diciembre pero que nadie hizo caso; entonces, la consulta que supuestamente realiza Morena para comprobar la idoneidad de su perfil, parece más que nada una simulación, porque sería una burla enorme que la Comisión Electoral saliera en unos días a decir que Félix tiene un perfil idóneo.

El 21 de diciembre de 2020, antes de que Mario Delgado Carrillo anunciara a Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal por la defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidato a gobernador de Guerrero por Morena, el exalcalde de Acapulco admitió en sus redes sociales que tenía mala fama.

“Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala: mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto”.

‘Sobre aviso no hay engaño’, decía Juan Gabriel. Si este aviso hubiese sido tomado en serio por al menos uno o dos integrantes de las comisiones de Encuestas y Elecciones de Morena, el partido se hubiera evitado el infierno político que ocasionó la designación de Salgado, a tal grado que hoy inician campaña sin su candidato.

El infierno de Félix ya ha traspasado Guerrero e incluso el país, pegándole al mismo partido y Andrés Manuel López Obrador en la esfera internacional.

La publicación que hizo en Facebook Félix Salgado para curarse en salud, adquiere hoy mayor relevancia dado que la comisión nacional de encuestas realiza una supuesta consulta para preguntar en Guerrero si Salgado Macedonio goza de buena o mala fama.

Una encuesta así, resulta por demás absurda, pues ya el mismo Félix admitió que “no estaba compitiendo para Cardenal”, como si esta figura fuera símbolo de pureza.

Para determinar si el perfil de Salgado es idóneo o no, no hace falta gastar en encuestas, solo basta que le crean a lo que publicó en su cuenta de Facebook.

La encuesta anunciada por Morena parece más un recurso para dilatar y esperar a que pase el día 8 de marzo y las protestas feministas, y luego decir que los guerrerenses aman a Félix, porque en una encuesta manipulada dijeron que no les importa que tenga mala fama.

Desde el 2017, cuando lo nombraron candidato a Senador por Morena, Félix ya venía diciendo lo mismo sobre su mala fama. Si en ese momento pasó como un chascarrillo o chiste machista guerrerense, hoy tiene otro contexto porque justo ese 2017, el 02 de enero, una mujer ratificaba su denuncia por violencia sexual.

“Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para Cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron”.

¿Y sí los tiene?, preguntaron.

– Sí.

E insistió: “Cuando me dicen: Oye hay que corregir eso, y yo les digo: ¡Ay no manchen!, ahora a mis 60 años me quieren quitar todo eso, no pus no, yo ya estoy viejo, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza”.

Luego, Salgado Macedonio se autodefinió. “Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto”. (https://bit.ly/3qBz8r2).