Ciudad de México.- “El primer premio que recibí fue en Huesca. Ha sido el más importante porque a los 23 años no podía creer que me pagaran el viaje y me dieran 6 mil euros por un corto que era una expresión artística muy personal. Eso me dio ánimos para pensar que podía hacer una película”, recuerda.

A partir de entonces volvió a España casi con cada largometraje, pero tenía un pendiente.

“Ninguna de mis películas logró ser número uno en taquilla de España, hasta Nuevo Orden; no había pasado eso con una película mexicana. Y eso tiene Nuevo Orden: me acerca mucho a la gente”.

Aquel joven ilusionado jamás imaginó que ganaría en Cannes premios al Mejor Guion o la sección Una Cierta Mirada, mucho menos el León de Plata a la Mejor Dirección en Venecia. Los Platino ni existían.

“Estar nominado ahora ya es un premio, son sólo cuatro películas de toda Iberoamérica. Me da mucho orgullo”, dice el mexicano, quien aspira a ganar por Mejor Película Ficción junto con Fernando Trueba (El Olvido que Seremos), Jayro Bustamante (La Llorona) y Pilar Palomero (Las Niñas).

Su cinta también aspira a Mejor Dirección e Interpretación Masculina de Reparto (Diego Boneta), en una gala que se realizará este domingo, en la capital española, a las 14:00 horas de México, transmitida por TNT.

Franco: las teleseries no me atraen

El realizador de Después de Lucía no se siente atraído, como ya muchos cineastas, por teleseries.

“He recibido ofertas, pero siempre me entusiasma más la siguiente película. No me veo haciendo series. Creo que una película me ofrece el espacio suficiente para contar casi cualquier cosa. “No veo muchas series, no sería yo el ideal para criticarlas, pero pareciera que son condescendientes con la forma como tratan al espectador”, opina.

Lo que sí reconoce es el terreno que han ganado las plataformas, en el que incluso se ha visto beneficiado.

“El streaming ya estaba en crecimiento, pero la pandemia lo aceleró, y creo que no hay que combatirlo, hay que buscarle espacio”.

Franco no se detiene. Ya comenzó el impulso de su nueva película, Sundown, que conquistó a la crítica en Venecia.

Después de Madrid viajará a Londres, donde competirá en el Festival de esa ciudad, también de prestigio. Luego volverá a México.

Y la polémica seguramente seguirá, pero también su inmutable personalidad.

“Creo en seguir construyendo una filmografía que dialogue con el público a largo plazo. Para mí un jurado de Cannes o Venecia es equivalente a una sala de 300 personas, lo que quiero es que la película conecte con ellos”, explica.

Fuente: Reforma