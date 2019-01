Militares aseguran tomas clandestinas en Edomex tras agresión de pobladores

Algunas personas quemadas no fueron de inmediato al hospital, ante la falta de ambulancias, el temor a ser detenidos o a que creían que sus heridas no eran tan graves.

México.- “Voy a echarle ganas, no se preocupen”, fueron las palabras de Edwin, de 15 años, quien resultó con quemaduras graves en la piel y lesiones en corazón y pulmones por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Según Jaime Daniel Mendoza Cruz, su hermano, Edwin habló con su mamá y prometió recuperarse.

“Mi mamá habló ayer con él. Le dijo que le iba a echar ganas. Que iba a estar tranquilo y que no se preocuparan. Pero a mi hermano lo veo muy decaído”, relató.

Jaime Daniel afirmó que el viernes 18 de enero su hermano acudió al ducto junto a su primo, Juan Carlos Martínez Mendoza, quien está internado en el hospital Magdalena de las Salinas.

Dijo que ambos regresaban de limpiar una zanja. Jaime Daniel aseguró que su hermano y primo fueron por curiosidad, pero aceptó que muchas personas que estuvieron en el sitio lo hicieron para llevarse gasolina ante el desabasto o por ganar dinero.

“Todos lo vimos como un apoyo, porque había muchos que no tenían carro, y, tal vez porque no hay trabajo o no tienen dinero fueron a recoger gasolina”, consideró el joven de 21 años.

Recordó que ese día le llamó la esposa de su amigo para avisarle que Edwin resultó herido. Y, ante la falta de ambulancias, llevaron a los heridos en un automóvil prestado al Hospital del Carmen, institución privada.

Relató que algunas personas quemadas no fueron de inmediato al hospital, sino a sus casas, ante la falta de ambulancias, el temor a ser detenidos o a que creían que sus heridas no eran tan graves.



“Un amigo cuenta que su familiar llego en su motoneta, después de que ya venía quemado, llegó a su casa y tardaron para llevarlo al hospital”, recordó.