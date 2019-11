New York, AFP.- Millie Bobby Brown, la actriz que encarna a Eleven en Stranger Things, ha acudido a la ONU como embajadora de UNICEF.

Su propósito ha sido lanzar un potente mensaje a contra el bullying y en defensa de los miles de niños y adolescentes que a diario sufren acoso escolar. La joven actriz, de 15 años, ha hablado en todo momento desde la experiencia personal.

"En el colegio, un grupo de estudiantes me hacían bullying. Recuerdo sentirme indefensa. Antes el colegio era un lugar seguro. Después de aquello me daba miedo ir. No sabía en quién podía confiar o a quien podía recurrir", recuerda emocionada.