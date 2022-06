Trendy.- A finales de 2021, el rapero Millionario fue detenido en un restaurante de Nuevo León. Después de su liberación, el cantante que colabora con Cartel de Santa contó cómo fue su estancia en prisión preventiva, la cual duró dos meses. Su privación de la libertad también se convirtió en una fuente de inspiración para una canción.

Esta charla tuvo lugar en el podcast de YouTube titulado Conversaciones con Fernando Suarezserna y Adrian Marcelo; en el episodio, César Renato compartió que la detención ocurrió delante de su familia.

El restaurante donde se encontraba está en la Plaza Comercial Citadina de la Avenida Concordia en su cruce con Camino Real a Santa, en el municipio de Apodaca; el rapero fue localizado luego de subir una historia a su cuenta de Instagram.

“No me la esperaba. Yo pensé que me habían secuestrado porque fui a un restaurante con toda la familia. Me meto al baño y me tocan la puerta y yo estaba c*gando. Me sacaron así enfrente de mis hijos y mis hermanos. Me llevaron y de repente voy entrando y me acusan de homicidio, me acusaron de haber matado a un vato y en cuestión de media hora yo ya estaba en el penal”, mencionó el famoso en el podcast.

Además, Millonario reveló que probablemente lo denunció una persona con quien tiene rivalidad a manera de venganza, ya que es inocente de haber terminado con la vida de un hombre. “Quizá a alguien le cayó mal una canción mía pero no sé qué pasó o por dónde vino. Me dejaron dos meses ahí y eran mínimo ocho”.

Ya estando al interior del penal, las personas que están privadas de su libertad lo reconocieron e incluso le pedían que cantara; pero antes de eso, estuvo dos semanas en aislamiento preventivo por la COVID-19. “La parte triste es cuando vas entrando”, mencionó.

Millonario también relató que notaba el paso del tiempo por la posición del sol y mencionó que al atardecer, se ponía a pensar en su familia. Este nostálgico y angustiante momento se convirtió en su inspiración para una canción, el tema se lanzará próximamente, pero en el podcast tarareó un adelanto:

“Pasan y pasan los días y las noches son frías, está sufriendo mis hijos, mujer mi padre”, cantó. Una vez que empezó a componerla y escribirla, las personas del penal se acercaron a escucharlo en su proceso creativo.

El 15 de octubre de 2021 se dio a conocer que elementos de la Policía de Apodaca, aprehendieron a César Renato. En ese momento se le acusó de haber participado en un homicidio.

En varios portales de noticias de esta región se aseguró que Millonario fue trasladado al Centro de Reinserción Social Apodaca, Nuevo León.

Aparentemente, había estado involucrado en el asesinato de un hombre el pasado 15 de julio del 2020, el incidente tuvo lugar en la colonia Residencial San Miguel en Escobedo, Nuevo León.

En su momento, la persona que administra la página oficial de este cantante escribió un mensaje para los fans del Millonario de Babilonia Music, en la publicación de Facebook se catalogó como falsa e injusta la acusación en contra de César, pues aparentemente el asesinato habría sido en realidad cometido por terceras personas. Meses después se supo que la acusación era infundamentada.

“Estimados fans del “Millonario”, se les comunica de la manera más respetuosa de los últimos acontecimientos que se han suscitado, en los que falsamente se le acusa a “Millonario” de participar en crímenes perpetrados por terceras personas sin escrúpulos, y en los que injustamente lo han involucrado”, se pudo leer en el texto de la página El Millonario.

Fuente: Infobae