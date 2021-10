Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios externaron sus comentarios sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Durante la discusión, en pro y en contra, en la sesión semipresencial del Pleno de la Cámara de Diputados, las y los legisladores manifestaron sus argumentos sobre las propuestas de reforma.

Morena

La diputada Alejandra Pani Barragán indicó que la Miscelánea Fiscal para 2022 respeta el compromiso que “tenemos con el pueblo de México, no más impuestos y no al aumento de los ya existentes”. Está demostrando que incluso en tiempos difíciles hemos salido adelante sin pagar más de lo justo; por ello en el Código Fiscal de la Federación se propone establecer la obligación de dictaminar los estados financieros por un contador público inscrito.

A su vez, la diputada Adriana Lozano Rodríguez expresó que desde la entrada de la actual administración se tomó la decisión de atacar el robo y contrabando de combustibles y otras malas prácticas. “La estrategia funciona y cierra la brecha a la delincuencia organizada y a los delincuentes de cuello blanco que van en contra de las finanzas públicas y las familias mexicanas”.

En tanto, la diputada Beatriz Dominga Pérez López afirmó que “una vez más el titular del Ejecutivo Federal cumple su compromiso: no crear nuevos impuestos y no aumentar los existentes”; resaltó que no hay trampas fiscales. Precisó que se busca fortalecer la recaudación fiscal y “la Cuarta Transformación va y muy bien.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez subrayó que esta reforma da solidez a las deducciones, para que los contribuyentes agoten todos los medios legales para que gocen de este beneficio; con ello, se evita la defraudación fiscal. Añadió que hoy se gobierna sin poner en riesgo el equilibrio, la solidez de las finanzas públicas, ni afectar los factores macroeconómicos, ni la rectoría económica del Estado.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Aleida Alavez Ruiz resaltó que esta ley no favorece a unos cuantos, “esta ley llevará mayor bienestar a las mayorías del país”. Indicó que “no hay y no habrá sanciones para los jóvenes por inscribirse en el Registro de Contribuyentes, todo lo contrario, los protegemos del crimen organizado y de que sean utilizados de parapetos de operaciones ilícitas a través de factureras u otros esquemas financieros”.

PAN

En contra, el diputado Gerardo Peña Flores mencionó que el dictamen pretende engañar a la ciudadanía haciendo creer que la economía crecerá 4 por ciento, pero lo que no se dice es que se viene de una contracción del 10 por ciento del PIB. “Esta Miscelánea no atiende las necesidades de los que pagan impuestos”.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González resaltó que la necesidad de la gente es la reactivación económica y en esta propuesta “no hay estímulos fiscales, no hay apoyos” y están trastocando a la sociedad, “se están metiendo con las organizaciones que con mucho esfuerzo ayudan a los más vulnerables”. Solicitó eliminar la obligación de los jóvenes del artículo 27 del Código Fiscal.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) comentó que este dictamen no recoge las aportaciones de la sociedad civil y expertos, “fue una simulación el ejercicio de Parlamento Abierto”. “La propuesta lastima las actividades de la sociedad y va en contra de sus beneficios limitando su capacidad de crecimiento”.

PRI

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz manifestó su rechazo en el tema de las donatarias y resaltó la no necesidad de ajustarle a los contadores responsabilidades y obligaciones que no les corresponden. “Poder lograr un mejor paquete económico es una responsabilidad de todos; por ello, pido que en el apartado de reservas escuchen las propuestas planteadas”.

En tanto, el diputado Yerico Abramo Masso consideró que “esta Miscelánea Fiscal la podemos construir todas y todos de la mejor manera, debatiendo inteligentemente y construyendo propuestas desde cada uno de los articulados”. Pidió ayudar a las fundaciones y a los campesinos.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal expresó que su voto sería en contra, porque una Miscelánea Fiscal debe garantizar equidad, propiciar la inversión, empleos productivos y bien remunerados; si se descuidan estos objetivos, “estamos destinados a distribuir pobreza”. Exhortó a revisar los temas de la regulación de autos “chocolate”, condicionar a las maquiladoras y la negación a las aerolíneas para reclamar devoluciones de IVA.

PVEM

Para hablar a favor, el diputado Tomás Gloria Requena dijo que la Miscelánea Fiscal es una oportunidad de garantizar que la política enfocada a los impuestos sea la más provechosa, benéfica e igualitaria para todos los contribuyentes. Asimismo, ésta no incluye el aumento y generación de nuevos impuestos. “El dictamen está basado en los ejes indicados para impulsar a la hacienda pública”.

PT

El diputado Armando Reyes Ledesma, al hablar en pro, comentó que el dictamen va enfocado para ayudar a las personas que menos tienen y que en los gobiernos pasados recibieron “maltrato”. “La oposición quiere confundir a las y los mexicanos; el pueblo tiene memoria, hoy el dinero está de lado de los pobres”.

Por su parte, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya apuntó que se votará por el dictamen, toda vez que apoya a la Cuarta Transformación; aclaró que se busca apoyar el bienestar de la ciudadanía. “Vamos a la mitad del camino y hemos sentado las bases por la plena dignidad de la sociedad y esta Miscelánea Fiscal está enfocada en ello”.

La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil comentó que es una propuesta de Miscelánea Fiscal a favor de las y los mexicanos. El dinero se entrega a la ciudadanía y con este dictamen se le dice adiós a la evasión fiscal, que era una práctica diaria de los gobiernos anteriores”.

MC

Al manifestarse en contra, el diputado Manuel Jesús Herrera Vega resaltó que el país requiere un sistema tributario justo, competitivo, que contribuya a ir ampliar la base gravable, combata la informalidad, impulse el crecimiento, eleve la recaudación y reactive la economía; no obstante, el dictamen se queda corto y su proyección no tiene una visión a largo plazo. Hizo un llamado a abrir un verdadero análisis de las reservas.

El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg mencionó que la ciudadanía merece las mejores herramientas para desarrollarse como sociedad. “Este gobierno y su mayoría le ha dado la espalda a los que votaron por ellos; no han hecho una verdadera reforma de la Hacienda pública que tanto necesita el país”.

PRD

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro sostuvo que “hoy tenemos un dictamen al que no se le modificó nada, no solo de la oposición, sino que hubo también intervenciones de los propios diputados, diputadas, de la sociedad civil y nada se puede cambiar”. Señaló que “esta Miscelánea de ingresos no es lo que el país hoy requiere”, y se pronunció por modificarla y mejorarla.