Mundo AP.- Misiles rusos impactaron instalaciones industriales en una ciudad estratégica en el sur de Ucrania el domingo mientras se realizaba el funeral de una niña de 4 años que murió en un ataque mortal anterior en otras partes del país.

Liza, que tenía síndrome de Down, se dirigía a ver a un terapeuta del habla con su madre cuando un misil ruso golpeó la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, el jueves. Al menos 24 personas murieron, incluidos Liza y dos niños de 7 y 8 años. Más de 200 resultaron heridas, incluida la madre de Liza, que permanece en una unidad de cuidados intensivos en estado grave.

“No conocía a Liza, pero nadie puede pasar por esto con calma”, dijo el sacerdote Vitalii Holoskevych, rompiendo a llorar mientras el cuerpo de Liza yacía en un ataúd con flores y osos de peluche en la Catedral de la Transfiguración del siglo XVIII en Vinnytsia.

“Sabemos que el mal no puede ganar”, dijo con voz temblorosa.

El domingo, más misiles rusos alcanzaron instalaciones industriales en la estratégica ciudad sureña de Mykolaiv, un centro clave de construcción naval en el estuario del río Southern Bug. No hubo información inmediata sobre las víctimas.

Mykolaiv se ha enfrentado a ataques regulares con misiles rusos en las últimas semanas, ya que los rusos han tratado de suavizar las defensas ucranianas.

El ejército ruso ha declarado el objetivo de aislar toda la costa del Mar Negro de Ucrania hasta la frontera con Rumanía. Si tiene éxito, tal esfuerzo asestaría un duro golpe a la economía y el comercio de Ucrania y permitiría a Moscú asegurar un puente terrestre a la región separatista de Transnistria en Moldavia, que alberga una base militar rusa.

Reforzar posiciones

Al principio de la campaña, las fuerzas ucranianas rechazaron los intentos rusos de capturar Mykolaiv, que se encuentra cerca de la costa del Mar Negro entre Crimea ocupada por Rusia y el principal puerto ucraniano de Odesa.

Desde entonces, las tropas rusas han detenido sus intentos de avanzar en la ciudad, pero han continuado atacando tanto a Mykolaiv como a Odesa con ataques regulares con misiles.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general Igor Konashenkov, dijo el domingo que los misiles rusos destruyeron un depósito de misiles antibuque Harpoon entregados a Ucrania por los aliados de la OTAN, una afirmación que no pudo ser confirmada de forma independiente.

Los rusos también buscaron reforzar sus posiciones en la región de Kherson cerca de Crimea y parte de la región norte de Zaporizhzhia que tomaron en la etapa inicial del conflicto, por temor a una contraofensiva ucraniana.

El Ministerio de Defensa británico dijo el domingo que Rusia está trasladando personal y equipos entre Kherson, Mariupol y Zaporizhzhia. Dijo que los rusos también están aumentando sus medidas de seguridad alrededor de Melitopol.

Agregó: “Dadas las presiones sobre la mano de obra rusa, el refuerzo del sur mientras continúa la lucha por Donbas indica la seriedad con la que los comandantes rusos ven la amenaza”.

Por ahora, el ejército ruso ha centrado sus esfuerzos en tratar de tomar el control del corazón industrial del este de Ucrania, Donbas, donde se encuentran las fuerzas ucranianas más capaces y mejor equipadas.

Ucrania dice que sus fuerzas aún conservan el control de dos pequeñas aldeas en la región de Luhansk, una de las dos provincias que componen el Donbas, y están defendiéndose con éxito de los intentos rusos de avanzar más profundamente en la segunda, la región de Donetsk.

Acusaciones, ataques y manipulación

El Estado Mayor del ejército ucraniano dijo el domingo que las tropas ucranianas frustraron los intentos rusos de avanzar hacia Sloviansk, el bastión clave de Ucrania en Donetsk, y otros ataques en otras partes de la región.

Durante una visita a las líneas del frente el sábado, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, emitió una orden “para intensificar aún más las acciones de las unidades en todas las áreas operativas”.

El ejército ruso dijo que ha atacado a las tropas ucranianas y las posiciones de artillería en Donbass en la última serie de ataques, incluido un lanzacohetes múltiple HIMARS suministrado por Estados Unidos. Las afirmaciones rusas no se pudieron verificar de forma independiente.

Mientras se concentraban en Donbas, los rusos atacaron áreas de todo el país con ataques con misiles.

El presidente Volodymyr Zelenskyy instó a los ucranianos a no caer en los intentos de Rusia de asustarlos con advertencias de horrendos ataques con misiles por venir, que dijo que tenían como objetivo dividir a la sociedad ucraniana.

“Está claro que ningún misil o artillería rusos podrá romper nuestra unidad o desviarnos de nuestro camino” hacia una Ucrania democrática e independiente”, dijo en su discurso nocturno en video a la nación. “Y también está claro que la unidad ucraniana no puede romperse con mentiras o intimidación, falsificaciones o teorías de conspiración”.

En la región de Kharkiv, al menos tres civiles murieron y tres más resultaron heridos el sábado en un ataque ruso antes del amanecer en la ciudad de Chuhuiv, que está a solo 120 kilómetros (75 millas) de la frontera rusa, dijo la policía.

Lyudmila Krekshina, que vive en el edificio de apartamentos que fue atacado, dijo que un esposo y una esposa murieron, y también un anciano que vivía en la planta baja.

Otro residente dijo que tuvo suerte de haber sobrevivido.

“Iba a correr y esconderme en el baño. No lo logré y eso fue lo que me salvó”, dijo Valentina Bushuyeva. Señalando su apartamento destruido, dijo: “Ahí está el baño: explosión. Cocina — media habitación. Y sobreviví porque me quedé quieto”.